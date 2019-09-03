太强了啦～ X1金曜汉、河成云脚上装了翅膀一般的惊人跳跃力！
综艺 2019年9月3日 星期二10:55 MiJimin
大家有看 X1 出演的这集《傻瓜们的监狱生活》吗？结果变成了学长、学弟的对决～XD
tvN烧脑实境节目《傻瓜们的监狱生活》最新一期（8月31日播出 EP.25），邀请到了超人气新人男团 X1 的金曜汉、宋亨俊、金宇硕三人。
而在跳远竞赛中，虽然脚底下踩的是健康步道，但年轻偶像们还是表现得相当出色，从限定男团Wanna One出身的河成云，也变成了这个节目的固定班底。
▼金宇硕直接立定跳，也跳出非常惊人的成绩！（如果有助跑的话，不就…LOL）
▼有练过跆拳道的金曜汉挑战，根本就是装上翅膀的程度，整个人飞在空中！！！接著河成云也不示弱，努力跳出最棒的成绩：
而河成云以4.18m赢过金曜汉的4.02m，两个人都超强的…。
▼宋亨俊则是不管做什么，都让哥哥姐姐们忍不住说一句：好可爱啊～！
▼还有李寿根忍不住称赞金宇硕的歌声很好听～：「啊！声带就长得不一样了！XD」
这集 X1 的金曜汉、金宇硕、宋亨俊都非常活跃，喜欢他们的观众可以回看这一期节目喔。
（图自：tvN）
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