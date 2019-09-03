【有片】李寿根、殷志源《去冰岛的三餐》确定20日首播！一周就播5分钟 稍一闪神就播完了

李寿根、殷志源於1日出发前往冰岛，拍摄《新西游记外传：一日三餐—―去冰岛的三餐》。今日（3日）凌晨，两位艺人通过网路直播公开首播日期和放送份量。 #连本人都不知道的直播 #节目名字越来越长 #听说可以播240集
李寿根、殷志源睽违许久，终於从《新西游记》节目组手中「领奖」，於1日现身仁川机场，前往冰岛拍摄《新西游记外传：一日三餐—―去冰岛的三餐》，引发广大网友关注。
节目组於昨日（2日）通过官方平台表示，今日早上5时（韩国时间），会有「世界最初（估计是）连当事人都不知道的直播」，并公开李寿根、殷志源的合照。
帮大家归纳一下重点：《新西游记外传：一日三餐—―去冰岛的三餐》将於本月（9月）20日首播，每周播出5分钟。
李寿根亲自传达此消息：「得到正规编成，周五晚间10时40分（韩国时间），在《一日三餐――山村篇》结束后，紧接著播出《去冰岛的三餐》。最关键的是播出时间长度，居然会有5分钟的份量！」
殷志源也补充：「打开电视机后，一眨眼就会结束了。估计有240集的内容，想要剧透的话，从韩国出发到中转地，就已经有40集的内容了。」
这大概是成功得到最短播出时间的正规节目吧！（大笑）而更多故事和内容，将通过YouTube「채널나나나」公开。
（图片、影片来源：tvN）
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