《德鲁纳酒店》大结局以12%创tvN今年（2019年）最高收视率！金秀贤特别出演 难道会有第2季？
韩剧 2019年9月2日 星期一11:17 JiaJia
（微雷）不晓得大家看完《德鲁纳酒店》大结局有什么感想？小编的眼眶湿了又湿…最后被「特别出演」的金秀贤给帅到了！希望可以赶快看到他接下新作品啊～
tvN《德鲁纳酒店》肯定是今夏（2019年）最具话题的电视剧！昨晚（1日）播出大结局（共16集），平均收视率刷新最高自身纪录来到12%，最高收视率达13%。这也是电视台今年为止收视率最好的一部作品。
结局采「开放式」：送走德鲁纳的员工们、又送走满月（李知恩 饰）的灿星（吕珍九 饰），看起来孤零零的…但在遥远（或许不远）的某一世，金书生、客房经理和贤仲，都开开心心的生活著，而满月也在自己的身边，彼此依偎、谁也不放开谁，过著幸福的生活…
而与剧组特别有缘份的金秀贤，则以「蓝月酒店」的新主人出现。虽然仅1分钟，却有著强烈存在感。金秀贤说：「月亮升起了，让我们开始营业吧。」瞬间引爆韩网话题。有人希望金秀贤饰演《德鲁纳酒店》第2季的男主角，也有人希望金秀贤可以赶快回归萤幕、带著新作品和大家见面。不过，关於第2季的部分，据官方表示，目前还没有讨论。
（图片来源：爱奇艺《德鲁纳酒店》）
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留言/评论
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官方還沒有討論，因為秀賢兒子跟經紀公司的約在今年底到期後，他會自立門戶。他自己也説明年才會有新作品，相信值得大家期待👍
2小时前
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去年入坑《百日的郎君》，今年《酒店》莫屬，奇幻作品中實屬佳作。兩部確實高收視是有理由的。
1小时前
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