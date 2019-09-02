《Running Man》久违的爱情线？全昭旻大胆向梁世灿进攻让全场乱套啦！
综艺 2019年9月2日 星期一11:34 MiJimin
RM 的「忙内line」大家觉得如何呢～！？小编看这一段…有点小鹿乱撞啊～XDD
SBS 热门综艺《Running Man》（9月1日播出，ep. 466）邀请到了四位女艺人宣美、Sunny(少女时代) 、金睿园、张睿元出演，和 RM 成员组成 CP 后，进行比赛。
而 RM 成员中，年纪最小的「忙内line」梁世灿和全昭旻组成一队，万万没想到在这一集擦出了爱的火花！
在游览车上进行小游戏时，节目组 PD 会询问五个问题，两人要以5~1个字依序正常回答，就可以成功拿到提示。
当 PD 提问，全昭旻回答想要「你（梁世灿）的心…。」暧昧的氛围瞬间在空气中流动，梁世灿看起来也有点害羞慌张～。XD
接著 PD 又给了第二次的挑战机会，两人瞬间火力全开，在一旁的成员们看了也非常兴奋。
PD：梁世灿要和你交往的话？
全昭旻：当然交往啦。
PD：全昭旻要和你交往的话？
梁世灿：我也愿意。
PD：本人的1号宝物是？
全昭旻：梁世灿。
PD：本人今年最希望达成的愿望是？
梁世灿：爱情。
PD：称呼恋人的爱称（绰号 ）是？
全昭旻：啾～（OMG！！！）
▼最后，全昭旻朝著梁世灿彷佛要KISS的模样，让全场乱套啦～！！！
（图自：爱奇艺）
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