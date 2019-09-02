《德魯納酒店》大結局以12%創tvN今年（2019年）最高收視率！金秀賢特別出演 難道會有第2季？
韓劇 2019年9月2日 星期一11:17 JiaJia
（微雷）不曉得大家看完《德魯納酒店》大結局有什麼感想？小編的眼眶濕了又濕…最後被「特別出演」的金秀賢給帥到了！希望可以趕快看到他接下新作品啊～
tvN《德魯納酒店》肯定是今夏（2019年）最具話題的電視劇！昨晚（1日）播出大結局（共16集），平均收視率刷新最高自身紀錄來到12%，最高收視率達13%。這也是電視台今年為止收視率最好的一部作品。
結局採「開放式」：送走德魯納的員工們、又送走滿月（李知恩 飾）的燦星（呂珍九 飾），看起來孤零零的…但在遙遠（或許不遠）的某一世，金書生、客房經理和賢仲，都開開心心的生活著，而滿月也在自己的身邊，彼此依偎、誰也不放開誰，過著幸福的生活…
而與劇組特別有緣份的金秀賢，則以「藍月酒店」的新主人出現。雖然僅1分鐘，卻有著強烈存在感。金秀賢說：「月亮升起了，讓我們開始營業吧。」瞬間引爆韓網話題。有人希望金秀賢飾演《德魯納酒店》第2季的男主角，也有人希望金秀賢可以趕快回歸螢幕、帶著新作品和大家見面。不過，關於第2季的部分，據官方表示，目前還沒有討論。
（圖片來源：愛奇藝《德魯納酒店》）
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留言/評論
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官方還沒有討論，因為秀賢兒子跟經紀公司的約在今年底到期後，他會自立門戶。他自己也説明年才會有新作品，相信值得大家期待👍
1小時前
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去年入坑《百日的郎君》，今年《酒店》莫屬，奇幻作品中實屬佳作。兩部確實高收視是有理由的。
54分前
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