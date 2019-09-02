MAMAMOO华莎机场时尚再惹争议：上次「不穿胸衣」，这次「不拉裤链」！

华莎在8月30日随队友一起飞往印尼，现场仁川机场时不拉裤链且疑似露出内裤的造型再一次成为争议的中心。
8月30日MAMAMOO飞往印尼参加《V HEARTBEAT IN JAKARTA》，几位成员中唯独华莎的穿著不走寻常路：牛仔裤拉炼一半没有拉上，纽扣也没扣，裤子直接松松地挂在胯部，露出里面 的黑白色底裤。
190830 인천공항 출국 프리뷰#마마무 #화사— MINTBOX (@mintbox_0619) 2019年8月30日
패쇼니 미쵸따 미쵸따 pic.twitter.com/6VQE5bWIBD
照片公开后立即引起网友舌战，有人认为华莎很帅气、对高难度时尚的消化能力也很强，并指出内搭的实际上是时尚单品「骑行裤」而非内裤；但也有人认为观感不雅、「客观来讲就是不好看」。
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这不是华莎第一次因为机场时尚引起争议，7月出席香港活动后回国时就曾因为不穿bra而登上韩网热门搜索榜。 当天是「世界无胸罩日」，有人认为华莎也许是因为得知这一点才故意不穿胸衣公开露面，亦有人认为华莎喜欢穿什么是她的自由或支持一下「世界无胸罩日」活动有什么问题。
190707 인천공항 입국 프리뷰#마마무 #화사— MINTBOX (@mintbox_0619) 2019年7月7日
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（图源：KSD）
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