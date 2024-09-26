《因为不想吃亏》衍生剧《社长的菜单》让剧迷超期待！韩智贤＆李相二上演成人罗曼史，光看预告就超爆笑 XD

《社长的菜单》是《因为不想吃亏》的母胎单身作家南紫妍（韩智贤 饰）所创作的同名19禁网路小说世界观的衍生系列。

讲述南紫妍（韩智贤 饰）附身成为自己创作的小说的女主角营养师徐妍瑞（韩智贤 饰），与小说中的男主角姜夏俊（李相二 饰）展开一段难以预测的浪漫奇幻爱情剧。



确定制作后，也让续多剧迷相当期待，今日也公开首版预告啦！南紫妍亲眼目睹「酸民」福奎贤的事故而昏迷，她醒来后发现自己被小说中的女主角徐妍瑞附身了。甚至小说中的男主角姜夏俊不再是自己的缪斯兼初恋吕河俊（李有镇 饰），而是「酸民」福奎贤（李相二 饰）的脸，让她崩溃大喊：「酸民竟然是我们的河俊？这像话吗！」



想从小说中摆脱出来的南紫妍，努力回避自己赋予的情况而孤军奋战，但...过程似乎是很顺利，最后还是徐妍瑞和姜夏俊一起在床上 >//< 。感到绝望的徐妍瑞想结束这一切：「如果主角死掉的话，这世界也会结束吧？」结果...马上被姜夏俊救起来。以新的关系交织在一起的韩智贤和李相二，将展现与《因为不想吃亏》的不同魅力，还有李有镇也将带来破格变身。



而《社长的菜单》由《因为不想吃亏》金慧英编剧作为创作者参与，由郑勋导演和赵敏贞编剧合作打造，确定在10月3日播出，共有2集。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻