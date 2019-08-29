【有片】《请融化我》公开池昌旭、元真儿角色预告！说好「冷冻」24小时 怎么一睁眼就过去20年？

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由池昌旭、元真儿等人主演tvN新周末剧《请融化我》，将於下月（9月）28日首播！官方公开角色预告影片，能感受到他们因为「一觉醒来竟过去20年」的惊慌失措。



《请融化我》由《秘密花园》、《绅士的品格》申宇哲导演，《大力女子都奉顺》、《有品位的她》白美京编剧合作，描述参与「24小时冷冻人类项目」的一对男女，因为神秘阴谋导致20年后才苏醒过来。为了生存，必须维持平均体温，两人在生活中逐渐产生爱意的浪漫爱情故事。剧组近期公开官方海报及剧本阅读现场。

池昌旭饰演综艺局明星PD「马东灿」。他是一个能读懂时代潮流的电视台能力者，参与本人制作的节目「冷冻人类项目」，虽然预计是被冷冻24小时，但醒过来发现已经过去20年了。身边的人们都长了20岁，只有自己没有老去，以20年前的样子被唤醒。

梦想以「冷冻人类项目」成为「放送界传奇」的他，在20年后、在2019年醒来了。他对著手机展现「不可置信」的一面，马东灿会如何适应20年后的世界呢？

元真儿饰演电视台的实验兼职生「高美兰」。她受到助理导演的欺骗，说是睡一觉并且醒来后，就可以赚500万韩元，於是参加「冷冻人类项目」。是一位无法琢磨、拥有崭新魅力的女性。她和马东灿一样，在20年后苏醒。

原本以为24小时就能醒来，没想到一睡就是20年。面对未来的不可预期，忧心忡忡说著：「我该怎么办呢？」的高美兰，将如何找到自己的出路？

（图片、影片来源：tvN《请融化我》）

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