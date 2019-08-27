JYP娱乐官方：MINA 确诊「恐慌焦虑症」，TWICE 之后的行程将选择性参加
明星 2019年8月27日 星期二11:00 MiJimin
不只是 MINA，希望女孩们都有可以多多休息的机会…，谁都不要再生病啦～心疼～。
JYP娱乐在今日透露旗下女团 TWICE 的成员 MINA 确诊为「恐慌焦虑症」，日后的行程也将会选择性参加。
经纪公司表示：「在通过多家专业医疗机构诊断下，MINA 确诊为恐慌焦虑症，这个症状通常会在极度不安的状态持续下，或者间歇性地在没有预测的情况下发生。
所以 MINA 的日程参与，绝对要以本人的客观健康状态为依据，不可避免的会有一些选择性，希望大家能谅解。」
MINA 从上个月开始对於站在舞台上，会突然感到心理紧张和不安，所以缺席了世界巡演，事后确诊为「恐慌焦虑症」，而 TWICE 在9月底的回归 Mina 将会选择性参加。
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
JYP真夠良心的，有舞台恐慌症了，還選擇性上台，不協助Mina將舞台恐慌症醫好，還在新專輯發售打歌，選擇性登台，就看JYP要榨TWICE倒幾人才肯讓TWICE休息，榨吧，繼續榨吧，9人是TWICE，1人也是TWICE
25分前
-
真的希望這次忙完JYP可以放9寶長假讓她們好好休息
也希望mina可以早日恢復健康
트와이스 加油
미나 加油
Once 會陪伴你們
26分前
-
-
-