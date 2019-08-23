已经不是《Sky Castle》护子妈咪 《请融化我》尹世雅公开高冷造型
韩剧 2019年8月23日 星期五14:25 Erin
tvN新作《请融化我》中尹世雅最新造型剧照公开。
9月初即将播出的tvN新周末剧《请融化我》描述参与24小时冷冻人企划的一对男女，不知卷入了秘密的阴谋中，竟在20年后才重新被唤醒的故事。尹世雅在剧中饰演一位高冷又优雅的主播罗夏英一角，可说是比冷冻人还要更高冷的角色。
20年前与罗夏英曾是相爱恋人的明星PD马东灿（池昌旭饰）莫名消失，夏英的心也跟著冰封，在这样的夏英面前再度出现马东灿依旧维持20年前的帅气模样，夏英的心会被融化吗？今日公开的剧照是2019年已成为电视台报导局长的罗夏英，一丝不苟冰山美人的造型说明了她的地位及性格，但她的眼神似乎也透露出内心复杂的心情，令人好奇剧情的发展。
尹世雅在现场拍摄时也为了更加投入角色，维持高冷态度，制作团队说：「尹世雅从头到脚都完美融入了罗夏英这个角色，无论是造型，台词语气，每一个眼神，都诉说著这个角色。昔日恋人在记忆中的帅气模样又再度重现眼前，会如何呢？这也就是罗夏英这个角色的观前重点，敬请大家期待。」《请融化我》将於《德鲁纳酒店》《阿斯达年代记Part3》后续播出。
照片:tvN
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