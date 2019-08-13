DHC 掀「厌韩争议」 代言人郑柔美要求提前终止合约！
明星 2019年8月13日 星期二10:49 施乃琪
最近日本知名化妆品牌 DHC 最近因相关影片而引发「厌韩争议」，代言人郑柔美不仅提前解约，更表示「未来绝对不会再和 DHC 签约」！
郑柔美与 DHC Korea 於 2018 年签订合约，为品牌担任美妆代言人，原定的合约期限是到明年 4 月为止。尽管还剩并不算短的 8 个月的合作时间，但最近因为 DHC 的争议表现，郑柔美所属经纪公司 ACE Factory 在昨天（12 日）透露：「我们已经向 DHC 要求撤回肖像权，目前所有照片已经撤下，针对影片也已经提出要求。」
日前 DHC 子公司「DHC 电视」在 YouTube 频道上发布了影片，然而来宾针对慰安妇的发言、对韩国人的称呼引发韩国人不满，并发起抵制 DHC。
ACE Factory 也表示对 DHC 的发言感到十分遗憾，并强调：「郑柔美过去发布在 SNS 上的 DHC 产品都属於广告代言的条件，但这次 DHC 相关言论事关重大，因此已经删除 SNS 上的所有发文，并且决定不会再度与 DHC 签约。」
（照片来源：ACE Factory、yum_yum）
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