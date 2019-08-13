【有片】《花党》公开首波预告！「古装美男」朴志训、边佑锡、金旻载、徐志焄来袭

将接档《18岁的瞬间》於下月（9月）16日播出的JTBC新月火剧（周一、二）《花党：朝鲜婚姻工作所》，昨日（12日）公开首波预告！
该部电视剧描述君王李修（徐志焄 饰）为守护初恋「狗屎」（孔升妍 饰），找到最厉害的花样男子媒人团「花党三人组」（金旻载、朴志训、边佑锡 饰），三方共同上演「朝鲜婚姻工作所」的大型骗局。由金旻载、孔升妍、徐志焄、朴志训、边佑锡和高媛熙等人主演。
孔升妍饰演比男人更像男人的泼辣姑娘「狗屎」，为了在竞争激烈的市场底层生存，放弃女儿装、打扮成男人的模样。只要给钱什么工作都办的到，从劈柴、运米到宰杀活鱼等，甚至还会劝架。
朴志训饰演花党里的形象顾问「高英洙」，是汉阳里炙手可热的大红人，拥有出众的时尚品味和渊博的造型知识，能把任何「非好感」变成「好感型」。
边佑锡饰演情报高手「道俊」，拥有完美外表、人品、头脑和学识，只可惜家道中落、与仕途无缘，刚好马勋需要他无边无际的情报能力，促使他加入花党。
金旻载饰演成婚率高达99%的朝鲜顶级男媒婆「马勋」。他是主管恋爱、结婚、离婚、再婚的「花党」老大，面容俊美、能言善道，更拥有敏锐的观察力，能一眼看穿人心。
徐志焄饰演相当看重初恋的纯情君王「李修」，23年来都是平凡的铁匠，突然跃为君王，一举一动都在臣子和宫女的监视中，还要记下宫中令人费解的大、小规矩，最可怕的就是要抵抗宫中女人们没有尽头的攻势…而他要守护的初恋，正是「狗屎」。
（图片、影片来源：JTBC《花党：朝鲜婚姻工作所》）
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