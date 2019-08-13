一本正经搞笑最致命！ 伞可以坏，但Pose绝对不能丢的金在奂

一本正经搞笑最致命！ 伞可以坏，但Pose绝对不能丢的金在奂

明星   2019年8月13日   星期二08:58   Rui   3

Wanna One出身的情歌王子金在奂，看上去很沉稳的他万万没想到竟然也有反差萌一面。

台风过境韩国，当天外出的金在奂通过自己的instagram公开了自己被台风「摧残」的窘迫样子。 照片中的他衣著休闲，穿著T恤、短裤就出门了，脸上还戴著口罩，手里拿著一把透明的雨伞。 然而因为风太大，脆弱的伞骨早就折断，完全歪向一边，金在奂依旧若无其事地举著过马路，一本正经的样子引得粉丝哈哈大笑。

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粉丝们纷纷留言表示：「这也太可爱了吧」、「总是带给我们笑容的在奂哥哥」等。发现了金在奂身体里藏著搞笑本能的粉丝们还PS了各种爆笑照，他也完美融入各种情境中！

「图：金在奂IG」

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