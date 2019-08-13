《德鲁纳酒店》最没眼色的角色就是他！现实生活中Mad Clown是他的哥哥？！
韩剧 2019年8月13日 星期二08:00 Rui
《德鲁纳酒店》正在热播中，除了IU的颜值暴击和与吕珍九的朦胧爱情之外，大家发现男N号Sanches好像也不简单？！
作为男主角的唯一朋友兼室友，Sanches是世界闻名的超大型披萨连锁店王宫的公子，还是能和高冷女社长张满月说非敬语的关系呢。每集都会亮相的Sanches除了多金之外，还特别神经大条，刚刚住进来却在第二天突然离开，紧接著又搬回来的具灿盛，Sanches完全不在乎对方离开和回来的理由，还一心拉著对方开入住派对~
明明具灿盛一个人坐在院子里，桌子上却放著两个茶杯，Sanches也完全不在意，总感觉他有种看透了一切的智慧~
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刚刚还在和张满月通电话，一转头对方就已经站在他身后，然而Sanches却一点都没有觉得诧异~
比具灿盛本人还要懂具灿盛的人一定是Sanches，一针见血地指明具灿盛爱上了张满月，简直就是神助攻啊！
饰演Sanches的演员就是赵贤哲，虽然戏份不多，但每一次亮相都给人留下深刻的印象，戴著一副眼镜，说话慢声细语，完全是人畜无害的模样。从赵贤哲的身上大家看到了谁？ 其实他是明星Rapper Mad Clown的亲弟弟。 Mad Clown， 2014年和Sistar的昭宥合作了歌曲《陷入爱情》，一举捧回了Gaon K-POP颁奖礼的年度最佳歌手奖。
戴著眼镜的兄弟俩真的神似呢~有观众得知赵贤哲的哥哥就是Mad Clown之后，还留言称：「弟弟是不是也很唱Rap?」
「图：《德鲁纳酒店》、NATE」
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留言/评论
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他的聲音也很特別 在阿爾罕布拉宮的回憶裡面有他
1小时前
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真的！比具燦盛本人還要懂具燦盛的人一定是Sanches，一針見血地指明具燦盛愛上了張滿月，簡直就是神助攻啊！👍👍👍
4小时前
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我还在想这个人很像一个人可是想不出。原来是mad clown!
3小时前
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就觉得好像长得很像谁，原来是妈咪手的弟弟呀哈哈哈哈哈
4小时前