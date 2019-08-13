《德魯納酒店》最沒眼色的角色就是他！現實生活中Mad Clown是他的哥哥？！

《德魯納酒店》正在熱播中，除了IU的顏值暴擊和與呂珍九的朦朧愛情之外，大家發現男N號Sanches好像也不簡單？！
作為男主角的唯一朋友兼室友，Sanches是世界聞名的超大型披薩連鎖店王宮的公子，還是能和高冷女社長張滿月說非敬語的關係呢。每集都會亮相的Sanches除了多金之外，還特別神經大條，剛剛住進來卻在第二天突然離開，緊接著又搬回來的具燦盛，Sanches完全不在乎對方離開和回來的理由，還一心拉著對方開入住派對~
明明具燦盛一個人坐在院子裡，桌子上卻放著兩個茶杯，Sanches也完全不在意，總感覺他有種看透了一切的智慧~
剛剛還在和張滿月通電話，一轉頭對方就已經站在他身後，然而Sanches卻一點都沒有覺得詫異~
比具燦盛本人還要懂具燦盛的人一定是Sanches，一針見血地指明具燦盛愛上了張滿月，簡直就是神助攻啊！
飾演Sanches的演員就是趙賢哲，雖然戲份不多，但每一次亮相都給人留下深刻的印象，戴著一副眼鏡，說話慢聲細語，完全是人畜無害的模樣。從趙賢哲的身上大家看到了誰？ 其實他是明星Rapper Mad Clown的親弟弟。 Mad Clown， 2014年和Sistar的昭宥合作了歌曲《陷入愛情》，一舉捧回了Gaon K-POP頒獎禮的年度最佳歌手獎。
戴著眼鏡的兄弟倆真的神似呢~有觀眾得知趙賢哲的哥哥就是Mad Clown之後，還留言稱：「弟弟是不是也很唱Rap?」
「圖：《德魯納酒店》、NATE」
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