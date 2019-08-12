BTS防弹少年团迎出道后首个官方长期休假 公司：偶遇成员的话请让他们好好享受个人时间
明星 2019年8月12日 星期一09:57 Rui
人气火变全球的防弹少年团发布官方通知，迎来出道以来的首个「官方」长期休假。
8月12日，防弹少年团所属经纪公司BIGHIT发布公文，称：「防弹少年团将迎来出道以来的首次官方长期休假，今天的乐天免税店Family演唱会将是他们休假前的最后一场官方行程。 本次的长期休假也是从出道以来就一直马不停蹄工作的防弹少年团作为音乐人、创作者，为以全新面貌示人的再充电时间，也想让他们体会一下20代年轻人的日常生活。 」
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经纪公司还透露，7名成员将按各自的想法休假，并再三拜托粉丝：「如果在某地偶遇防弹少年团的成员们，拜托让他们享受自己的个人时间。 防弹少年团充电完毕后将以更好的面貌回归。 」
得知防弹少年团将官方休假的消息后，不少粉丝留言表示：「希望大家享受个人时间」、「果然BIGHIT和那些压榨艺人的公司不同」、「竟然还有官方休假，真好」、「好好休息吧」等。
「图：facebook」
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