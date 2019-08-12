当《德鲁纳酒店》张满月碰上《鬼怪》金信：编剧啊～求拍这两人的番外篇！

最近热播的《德鲁纳的酒店》大家都看了吗？ IU扮演的社长张满月是个孤僻但善良的高冷女王，每次亮相必换一身造型，剧情紧凑+故事丝丝入扣+IU的时装秀，小编能看一整年！
张满月因为所犯罪行，从此被束缚在德鲁纳酒店里，成为这家酒店的主人。 虽然从此拥有不老不死之身，但是再也离不开这家酒店。 听上去是不是似曾相识？ 像不像女版的《鬼怪》？ 张满月和金信同样是犯下重罪，拥有不老不死之身；男女主的相遇也是因为父母许下的承诺；在之后的剧情中，男女主还存在前世的联系......
如此相似的人设，让观众们脑洞大开，如果张满月遇上了金信，会擦出怎样的火花呢？
有可能是这样的：
金信：张店主？ （带著疑问的眼神）
张满月：鬼怪？ （带著疑问+不屑的眼神）什么？ 怎么还叫店主，店名都换了多久了？？ 我是酒店社长！！！ （高冷且强势的口吻，请大家自行脑补~~）
金信：啧啧啧，这臭脾气一点都没变，难怪被绑在那颗枯木上~（调侃的口吻）
张满月：啧啧啧，胸口上还插著那把生锈的破剑（强烈不屑的口吻~）
求出金信和张满月的番外剧？？ 大家觉得呢？
「图：《鬼怪》、《德鲁纳酒店》」
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