當《德魯納酒店》張滿月碰上《鬼怪》金信：編劇啊～求拍這兩人的番外篇！

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最近熱播的《德魯納的酒店》大家都看了嗎？ IU扮演的社長張滿月是個孤僻但善良的高冷女王，每次亮相必換一身造型，劇情緊湊+故事絲絲入扣+IU的時裝秀，小編能看一整年！

張滿月因為所犯罪行，從此被束縛在德魯納酒店裡，成為這家酒店的主人。 雖然從此擁有不老不死之身，但是再也離不開這家酒店。 聽上去是不是似曾相識？ 像不像女版的《鬼怪》？ 張滿月和金信同樣是犯下重罪，擁有不老不死之身；男女主的相遇也是因為父母許下的承諾；在之後的劇情中，男女主還存在前世的聯繫......

如此相似的人設，讓觀眾們腦洞大開，如果張滿月遇上了金信，會擦出怎樣的火花呢？

有可能是這樣的：



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金信：張店主？ （帶著疑問的眼神）

張滿月：鬼怪？ （帶著疑問+不屑的眼神）什麼？ 怎麼還叫店主，店名都換了多久了？？ 我是酒店社長！！！ （高冷且強勢的口吻，請大家自行腦補~~）



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金信：嘖嘖嘖，這臭脾氣一點都沒變，難怪被綁在那顆枯木上~（調侃的口吻）



張滿月：嘖嘖嘖，胸口上還插著那把生銹的破劍（強烈不屑的口吻~）



求出金信和張滿月的番外劇？？ 大家覺得呢？

「圖：《鬼怪》、《德魯納酒店》」

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