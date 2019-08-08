新剧《喜欢的话请响铃》主预告公开，仰赖APP后你是否忘了怎么表达喜欢？
韩剧 2019年8月8日 星期四11:20 MiJimin
主角们的人物海报也太唯美了吧～！八月真的很期待这一出Netflix新剧。（主角名单：金所炫、郑家蓝、宋康）
Netflix原创校园青春剧《喜欢的话请响铃》（Love Alarm），在昨日公开了本出剧的主要预告，主演金所炫、郑家蓝、宋康的「三角关系」与「恋爱铃APP」之间，甚至延伸出了社会问题。
《喜欢的话请响铃》改编自人气网漫，讲述在高科技智慧型手机充斥的现代，只要安装一个APP程式，身边有喜欢的人靠近10公尺内APP就会响起提醒，是一部浪漫温馨的爱情故事。
▼金所炫饰演平凡却拥有许多秘密的「金朝晀」，从小失去父母，不停努力赚钱的打工女孩。
▼郑家蓝饰演品行学兼优的模范生「李惠永」，学业与运动都相当优秀，很会照顾人，与黄善宇一起生活。
▼宋康饰演渴望爱的富家子弟「黄善宇」，想法像孩子一般单纯、感情也相当直接，亲了好友李惠永喜欢的金朝晀。
▼主预告中，虽然有了轻易可以得知喜欢心意的「恋爱铃APP」，却也因此延伸了更多社会问题，尤其是青春期更为敏感对待此事，这一波预告里让观众感受到了男主之间的友情牵绊，女主金朝晀究竟会如何选择？
Netflix新剧《喜欢的话请响铃》将在8月22日首播。
（图自：官方剧照）
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