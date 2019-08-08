【有片】《他人即地狱》曝首轮主预告：「变态牙医」李栋旭这个笑容看怕了！

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2019年下半年最值得期待的电视剧《他人即地狱》开播在即，OCN公开了首个主预告片，毛骨悚然的感觉再次来袭。

尹宗佑（任时完 饰）正式入驻伊甸园考试院。 拖著旅行箱独自一人来到考试院的宗佑对未来的生活充满了向往，谁知道迎接他的却是一群奇怪的租客。有人自甩耳光，，有人互殴，走在阴暗走廊里的宗佑已经察觉了不妙。



邻居们用怪异的眼光打量著宗佑，让宗佑十分恼火，不满吼道：「看什么看？ 」镜头一转，某个邻居却在身后藏了一把尖刀，他到底要干什么？



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剧迷们最关心的另一位男主角李栋旭也在预告片中登场，身为牙科医生的徐文朝竟然也住在伊甸园考试院，他看著宗佑脸上浮现出一丝诡异的笑容，不知道在打什么注意~



《他人即地狱》讲述了开始在首尔的考试院生活的年轻人宗佑意外遭遇了他人制造的地狱的惊悚故事，将於8月31日开播。



「图：YouTube」

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