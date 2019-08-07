姜丹尼尔❤志效恋情曝光后的TMI：这些信息都被「强制」公开？！

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爱豆圈顶级CP姜丹尼尔&TWICE志效诞生，两人於8月5日公开承认热恋半年多，随之关於他们的TMI(Too Much Information)成为了广大粉丝们关注的焦点。

到底有哪些「强制」公开的信息呢？ 先是媒体曝出姜丹尼尔和志效经常约会的地点是姜丹尼尔位於首尔汉南洞的高级住宅区附近，而该小区就是UN Village。 UN Village本身就是高档住宅区，聚集了不少贵妇。 因住户年龄偏长，因此有年轻人出入自然引起了其他人的好奇。 姜丹尼尔和志效从年初开始交往，常被邻居目击出入，尤其是志效有时候还会毫无遮掩地现身。 有其他住户透露：「（居民们）几乎都知道姜丹尼尔住在这，也友人亲眼看到志效在整理外送食物的箱子和酒瓶，仔细做垃圾分类。 」



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UN Village为高级别墅住宅区的统称，有公寓和独栋别墅等，租金一个月至少1200万（韩币，下同），售价则在25亿~135亿之间。 在此可以眺望汉江，晚上可以赏月，因此得到很多艺人的青睐。 韩孝周、太阳❤闵孝琳夫妇、于晓光❤秋瓷炫夫妇、李钟硕、苏志燮、宋慧乔、PSY等艺人也在此购置房产。

此外，志效的座驾也被「强制」公开。 D社拍到志效驾车前往男友家，她的爱车是一辆白色的宾士，型号为E200d。



这对顶级CP情侣恋情的曝光也让粉丝回想起了年初网路上的一则PO文，当时就成功预言出了他们的恋情。 相关网友2019年1月24日发帖表示：「我认识的欧巴在经纪公司上班，他说ㄱㄷㄴㅇ(ㅇㄴㅇ)和 ㅈㅎ(ㅌㅇㅇㅅ)在交往，经纪公司都知道了，这是真的吗？ 」虽然该网友并未直接指出是姜丹尼尔和志效，但却明确写出了两人姓名和组合的首个字母，因此很快就被猜到主人公。



「图：NAVER、TD」

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