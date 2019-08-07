真爱粉们的吐槽最致命！金希澈恋爱谈2年？资深ELF们的反应是...

这边姜丹尼尔和TWICE志效热恋的消息还没散去热度，那边又爆出志效的队友MOMO也谈恋爱了，男友还是大前辈Super Junior的金希澈。
6日上午，韩媒爆料金希澈与MOMO於2017年出演电视节目结缘后发展为恋人并一直保持著真挚的交往，已热恋2年的消息。随后，所属社SJ Label方面发表官方立场称：「Super Junior金希澈和TWICE MOMO只是平常比较亲近的前后辈，恋爱传闻并不是事实！」而JYP表示：「毫无根据，两人只是亲密的亲后辈关系。」
虽然恋情被否定，证实虚惊一场，但依旧有不少粉丝表示刚听到消息时很震惊，一方面震惊於SJ和TWICE会扯上关系，另一方面震惊於金希澈竟然谈恋爱2年，真爱粉们表示「不可能的」。
追随金希澈多年的老粉丝们在twitter上留言，句句扎心，这就是所谓的「爱到深处自然黑」（玩的好的朋友反而多损对方，因为那些缺点在互相的心里面都不是那么在意，太爱了反而会拿缺点开玩笑 ）！ 关於金希澈的绯闻，老粉们的反应到底如何呢？？
而金希澈自己也曾在恋爱真人秀《我们结婚了国际版》第二季中透露过自己最长的恋爱仅有4、5个月，也难怪粉丝们得知他恋爱2年的消息第一反应会是不相信。
「图：theqoo、IG」
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