朴志敏将告别 JYP　最后单曲〈Stay Beautiful〉概念照梦幻曝光

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朴志敏即将以新单曲〈Stay Beautiful〉作为离开 JYP Entertainment 的最后一首歌曲，而这也是她亲自作词、作曲的成果！

JYP Entertainment 最近陆续释出了朴志敏新单曲〈Stay Beautiful〉的概念照，清淡梦幻与华丽耀眼的两种风格，映照出朴志敏截然不同的魅力。

〈Stay Beautiful〉是朴志敏继迷你二辑〈jiminxjamie〉后时隔约一年的新作品，同时也是离开 JYP Entertainment 前的告别之作。主打歌走 R&B 路线，将唱出「不要在意他人的眼光，爱著自己的本来面貌吧」、自由潇洒的讯息。

朴志敏将於 26 日中午发行〈Stay Beautiful〉，一方面为身在 JYP 的七年划下句点，同时也揭开出道后的演艺第二幕，期待她能一直展现属於自己的漂亮面貌！



（照片来源：JYP Entertainment）

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