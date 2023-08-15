【韩网热议】这六个男团抒写了韩国男团历史？ 引韩网友积极讨论：完全认可！

韩国娱乐产业极其发达，旗下的男团也有不少，加上韩流文化在全球的盛行，男团俘获了无数粉丝的心。

Theqoo上有网友以自己的想法为基准，列出了他心目中抒写了韩国男团历史的6个组合。

1.徐太志和孩子们

可以说是韩国偶像的奠基人，几乎包揽了韩国国内所有音乐奖项，在后辈男团们看来，徐太志和孩子们就是是无法攀越的大山。



2. H.O.T

韩流鼻祖，由文熙俊、张佑赫、安七炫、李在元和安胜浩5人组成，首先打开了国际市场，让韩国以外的歌迷认识了「韩流男团」，创下了演唱会歌迷纪录，是绝对的人气偶像天团。



3. god

第一个被称为「国民男团」的爱豆团，第3张专辑《谎言》总销量200万张，成为韩国历史上歌手组合销量最高的专辑，韩国专辑历史销量第2。



4. 东方神起

在爱豆发展停滞期时是东方神起以solo、抒情曲重新打开国内的爱豆时代，凭藉独一无二的概念和实力，从出道曲开始就获得了极高的人气，掀起了「东方神起综合症」，他们也是首歌登上东京巨蛋的韩国爱豆团。



5. BIGBANG

除了他们还有哪个男团能做到同时是音乐和时尚界的领军人物？ 2011年成为历史上第一个获得MTV欧洲音乐大赏「World Act」的亚洲组合; 2012年又登上美国格莱美官方页面，成为首个格莱美介绍的韩国歌手。



6. 防弹少年团

走出国门冲出亚洲走向世界，韩国首登时代周刊的爱豆团，收获了来自世界各地的粉丝，可谓是缔造了偶像团的神话。



韩国网民评论：

1. 认可，虽然bigbang后期有很多是非，但是他们也创造了历史

2. 我的基准中还有EXO，我不是EXO的粉丝，单纯觉得他们也应该上榜，楼主说的6队我也认可

3. 国内4大企划公司的爱豆团全都包含了

4. BTS绝对是让人起鸡皮疙瘩的史诗级人物

5. 还有一点，东方神起还是让韩流持续在日本盛行的男团，粉丝里还有不少2、3、4代团k-POP粉丝

6. 我个人不喜欢BB，但无法否认他们的歌真的很好听

7. 如果是7队的话绝对有EXO，他们打开了第三代男团的大门

8. 为什么没有水晶男孩呢？

9. 虽然个别团中有很讨厌的成员，但不可否认这6团的地位

10. 全都是只有韩国成员的男团，太棒了

11. 2007-2008年去弘大的话，大家穿的都是BIGBANG风格，还是第一次看到爱豆引领时尚风潮的

12. god原来是国民男团的开端，我还以为和神话地位差不多

13. 不知道东方神起威力的人真的什么都不懂啊，男团历史上怎么可能少了东方神起

14. 爱豆登上时尚写真确实是从BIGBANG的GD开始的，之前爱豆根本没资格

15. 以上这些团不是抒写了男团历史，而是每次提到韩国大众音乐历史都会被提到的歌手们，虽然EXO、WANNA ONE是男团历史上不可替代的存在，但是放到韩国大众音乐史这个大范围内还是缺乏存在感的

16. 5人的东方神起真的就是传奇级别

17. 不知道还有没有能够入榜的男团，但是以上6团真的无可替代

18. 当爱豆市场都快灭亡的时候是东方神起出现了

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