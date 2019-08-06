EXO D.O.（都敬秀）今日（6日）参加新兵教育结业式！兵哥哥太帅气了～ 送走《她的私生活》中的「成德美」后…朴敏英有望与徐康俊合作JTBC新剧《天气好的话，我会去找你》！ 【旅游资讯】8号台风袭韩！ 今晚登陆釜山，降雨量超过200mm SJ金希澈＆TWICE MOMO被爆已经恋爱两年！SM：「只是平常亲近的前后辈，恋爱传闻并不是事实！」 《RM》问起刘在锡的女儿像爸爸还是像妈妈？大神这么回答…金钟国：「真是喜忧掺半」 姜丹尼尔恋情公开后首度PO文告白心境：「疲惫时拉住我的是粉丝」 谈恋爱之后姜丹尼尔最爱的昵称是...私下也是这么叫志效的吗～？ 志效&姜丹尼尔牵线人是他？！任瑟雍SNS被刷屏狂骂：为什么偏偏介绍他俩认识 姜丹尼尔❤志效私下互动的蛛丝马迹：不同框却有著小心思！ 李伊庚承认和李国主恋情？！是节目效果还是事实呢？ 宋画伯上线！《姜食堂3》里宋旻浩用饭勺作画：挂著餐厅墙上吸引大量目光

昨日，韩国D社公开姜丹尼尔和TWICE志效热恋中，双方随后回应「确实正在交往中」，现役爱豆圈顶级CP诞生。

又一对韩流情侣诞生！姜丹尼尔♥TWICE队长志效恋爱中 於今年初开始交往

志效所属经纪公司JYP率先发表声明，称：「两人互有好感，从今年初开始交往。 」 官方消息一出，广大网友们也纷纷出动，从网路上找出了各种蛛丝马迹，回过头来看，其实两人在大家不知道的时候已经在甜蜜享受恋情啦。

今年的7月24日，TWICE的官方IG上公开了一组照片，是志效的旅游照，其中的一张就引起了粉丝们的注意。一开始大家的视线都会被吸引到中间，但经过粉丝们的指引，发现镜子上反射出一名戴著黑色帽子的男生，有不少人认为是姜丹尼尔，原来两人同行出游~不过后来又有粉丝指出，那人根本不是姜丹尼尔，而是TWICE的经纪人而已~



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

对於官方声明上指出两人今年初才开始交往的回应，又有粉丝提出了质疑。 粉丝们都知道，志效一直在「经营」自己的针织手工业啊！ 她织毛衣的技术可以说是专业级，织的最多的就是帽子和围巾，连队友的那份都准备好了。 成员们都晒出了照片，认证了「纺织女工」们辛苦劳动后的成果！ 和志效一起经营家庭手工坊的还有队友MINA~~



via GIPHY

via GIPHY

细心的粉丝们发现，姜丹尼尔戴过TWICE的同款帽子和围巾。 他戴著围巾亮相的时间是2018年12月11日，正好是生日的后一天，於是就有粉丝大胆猜测两人可能去年就开始交往，而围巾就是女友志效送的礼物~~



某次的活动上，TWICE和Wanna One「偶遇」，重新被粉丝们找到的这张照片被叫做「穿越人海，我只看到你」~



「图：theqoo、NATE、TWICE IG」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻