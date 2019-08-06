姜丹尼尔❤志效私下互动的蛛丝马迹：不同框却有著小心思！

昨日，韩国D社公开姜丹尼尔和TWICE志效热恋中，双方随后回应「确实正在交往中」，现役爱豆圈顶级CP诞生。
又一对韩流情侣诞生！姜丹尼尔♥TWICE队长志效恋爱中 於今年初开始交往
志效所属经纪公司JYP率先发表声明，称：「两人互有好感，从今年初开始交往。 」 官方消息一出，广大网友们也纷纷出动，从网路上找出了各种蛛丝马迹，回过头来看，其实两人在大家不知道的时候已经在甜蜜享受恋情啦。
今年的7月24日，TWICE的官方IG上公开了一组照片，是志效的旅游照，其中的一张就引起了粉丝们的注意。一开始大家的视线都会被吸引到中间，但经过粉丝们的指引，发现镜子上反射出一名戴著黑色帽子的男生，有不少人认为是姜丹尼尔，原来两人同行出游~不过后来又有粉丝指出，那人根本不是姜丹尼尔，而是TWICE的经纪人而已~
对於官方声明上指出两人今年初才开始交往的回应，又有粉丝提出了质疑。 粉丝们都知道，志效一直在「经营」自己的针织手工业啊！ 她织毛衣的技术可以说是专业级，织的最多的就是帽子和围巾，连队友的那份都准备好了。 成员们都晒出了照片，认证了「纺织女工」们辛苦劳动后的成果！ 和志效一起经营家庭手工坊的还有队友MINA~~
细心的粉丝们发现，姜丹尼尔戴过TWICE的同款帽子和围巾。 他戴著围巾亮相的时间是2018年12月11日，正好是生日的后一天，於是就有粉丝大胆猜测两人可能去年就开始交往，而围巾就是女友志效送的礼物~~
某次的活动上，TWICE和Wanna One「偶遇」，重新被粉丝们找到的这张照片被叫做「穿越人海，我只看到你」~
「图：theqoo、NATE、TWICE IG」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究