志效&姜丹尼尔牵线人是他？！任瑟雍SNS被刷屏狂骂：为什么偏偏介绍他俩认识

志效&姜丹尼尔牵线人是他？！任瑟雍SNS被刷屏狂骂：为什么偏偏介绍他俩认识

明星   2019年8月6日   星期二08:45   Rui   21

据多位歌谣界相关人士透露，TWICE朴志效和姜丹尼尔成为恋人的背景是任瑟雍。

任瑟雍曾作为2AM的一员，隶属JYP娱乐，而志效所在的TWICE则是当下JYP力捧的女团。 任瑟雍2008年以2AM成员身份出道，志效於2005年7月开始成为JYP的练习生。 因为同是一家公司，两人一起度过了练习生时期。

** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP


对於姜丹尼尔来说任瑟雍是相信并追随的「偶像前辈」。 任瑟雍在这样的两人之间成了「鹊桥」，姜丹尼尔和志效通过任瑟雍而认识，从今年年初开始两人开始了真挚的交往。

消息曝光后，任瑟雍的SNS就被不满志效和姜丹尼尔交往的粉丝们刷屏，不少人留言表示抗议：「为什么偏偏介绍了姜丹尼尔」、「恨你，真的」、「XXX，为什么要介绍两人认识」、「做好你自己的事情就行，为什么管闲事，放过志效吧」、「 为什么偏偏是姜丹尼尔欧巴，介绍别人不行吗，万一他人气跌了怎么办？ 」甚至还有粉丝言辞过激，辱骂任瑟雍，看得任瑟雍的粉丝也异常气氛，留言回怼：「我家任瑟雍为什么要受到这种责难，他不过是介绍两人认识而已」。

「图：KSD、TD」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Summer Liu
    祝福啦！希望幸福。 兩個都是很棒的愛豆
    1小时前
  • Yeh Jung-yu
    介紹人 也太可憐了吧 他們只是 多了 藝人身分 去交往 而已 也是普通人啊 祝福 幸福
    1小时前
  • Hedy Shen
    只是介紹朋友相互認識 後面的發展是他們兩自修出來的 究竟與介紹人有啥關係？ (￣ー￣)|||
    18分前
  • Jojo Kuo
    身為藝人能認識的人不多，大家交交朋友真的不行嗎？也太可怕了吧!!!
    11分前
  • Arisa Chen
    要不然要介紹誰🤨
    49分前
→更多留言...(16)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 志效&姜丹尼尔牵线人是他？！任瑟雍SNS被刷屏狂骂：为什么偏偏介绍他俩认识
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手