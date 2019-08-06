志效&姜丹尼尔牵线人是他？！任瑟雍SNS被刷屏狂骂：为什么偏偏介绍他俩认识
明星 2019年8月6日 星期二08:45 Rui
据多位歌谣界相关人士透露，TWICE朴志效和姜丹尼尔成为恋人的背景是任瑟雍。
任瑟雍曾作为2AM的一员，隶属JYP娱乐，而志效所在的TWICE则是当下JYP力捧的女团。 任瑟雍2008年以2AM成员身份出道，志效於2005年7月开始成为JYP的练习生。 因为同是一家公司，两人一起度过了练习生时期。
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对於姜丹尼尔来说任瑟雍是相信并追随的「偶像前辈」。 任瑟雍在这样的两人之间成了「鹊桥」，姜丹尼尔和志效通过任瑟雍而认识，从今年年初开始两人开始了真挚的交往。
消息曝光后，任瑟雍的SNS就被不满志效和姜丹尼尔交往的粉丝们刷屏，不少人留言表示抗议：「为什么偏偏介绍了姜丹尼尔」、「恨你，真的」、「XXX，为什么要介绍两人认识」、「做好你自己的事情就行，为什么管闲事，放过志效吧」、「 为什么偏偏是姜丹尼尔欧巴，介绍别人不行吗，万一他人气跌了怎么办？ 」甚至还有粉丝言辞过激，辱骂任瑟雍，看得任瑟雍的粉丝也异常气氛，留言回怼：「我家任瑟雍为什么要受到这种责难，他不过是介绍两人认识而已」。
「图：KSD、TD」
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