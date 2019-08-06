李伊庚承认和李国主恋情？！是节目效果还是事实呢？
明星 2019年8月6日 星期二08:00 Rui
在综艺节目《Player》中，男演员李伊庚大方承认了与搞笑艺人李国主的恋情？
当天的节目以《Player101》出道记者会为主题，参演嘉宾们被记者提问。 李伊庚接到了「最近被目击淩晨从李国主家里出来，是想公开恋爱吗?」 的提问。 李伊庚回答：「我承认」，使得见面会现场气氛异常火热。
随后李伊庚和李国主热恋的消息就上了热搜，让不少人震惊。 最后经纪公司都紧急出面，澄清：「4日播出的《Player》中，李伊庚被问是否承认和李国主的恋情，当时李伊庚承认了，其实事实并非如此。 李伊庚和李国主是关系很好的姐弟，当时只是为了节目效果，不想被水枪喷而已。 」
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另外，李伊庚之前曾出演过李国主担任DJ的SBS Power FM《李国主的Young Street》。
看到公司澄清的消息，不少网友们纷纷表示：「果然为了搞笑才这么说的吧，吓我一跳」等。
「图：《Player101》、NATE」
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