李伊庚承认和李国主恋情？！是节目效果还是事实呢？

李伊庚承认和李国主恋情？！是节目效果还是事实呢？

明星   2019年8月6日   星期二08:00   Rui   8

在综艺节目《Player》中，男演员李伊庚大方承认了与搞笑艺人李国主的恋情？

当天的节目以《Player101》出道记者会为主题，参演嘉宾们被记者提问。 李伊庚接到了「最近被目击淩晨从李国主家里出来，是想公开恋爱吗?」 的提问。 李伊庚回答：「我承认」，使得见面会现场气氛异常火热。

随后李伊庚和李国主热恋的消息就上了热搜，让不少人震惊。 最后经纪公司都紧急出面，澄清：「4日播出的《Player》中，李伊庚被问是否承认和李国主的恋情，当时李伊庚承认了，其实事实并非如此。 李伊庚和李国主是关系很好的姐弟，当时只是为了节目效果，不想被水枪喷而已。 」

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另外，李伊庚之前曾出演过李国主担任DJ的SBS Power FM《李国主的Young Street》。

看到公司澄清的消息，不少网友们纷纷表示：「果然为了搞笑才这么说的吧，吓我一跳」等。

「图：《Player101》、NATE」

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留言/评论
  • 林鈺晨
    就算是真的有什麼好震驚的，好像因為是搞笑藝人所以不能喜歡對方一樣
    47分前
  • Carrie Wong
    其實國主不錯喔…😊👍🏻
    2小时前
  • Fanny Lai
    太綜藝了😂
    3小时前
  • Michael Mkw
    早上出來才是戀情
    3小时前
  • Rosa Lau
    係都無所謂🤣😂
    4小时前
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