姜丹尼爾❤志效私下互動的蛛絲馬跡：不同框卻有著小心思！

昨日，韓國D社公開姜丹尼爾和TWICE志效熱戀中，雙方隨後回應「確實正在交往中」，現役愛豆圈頂級CP誕生。
又一對韓流情侶誕生！姜丹尼爾♥TWICE隊長志效戀愛中 於今年初開始交往
志效所屬經紀公司JYP率先發表聲明，稱：「兩人互有好感，從今年初開始交往。 」 官方消息一出，廣大網友們也紛紛出動，從網路上找出了各種蛛絲馬跡，回過頭來看，其實兩人在大家不知道的時候已經在甜蜜享受戀情啦。
今年的7月24日，TWICE的官方IG上公開了一組照片，是志效的旅遊照，其中的一張就引起了粉絲們的注意。一開始大家的視線都會被吸引到中間，但經過粉絲們的指引，發現鏡子上反射出一名戴著黑色帽子的男生，有不少人認為是姜丹尼爾，原來兩人同行出遊~不過後來又有粉絲指出，那人根本不是姜丹尼爾，而是TWICE的經紀人而已~
對於官方聲明上指出兩人今年初才開始交往的回應，又有粉絲提出了質疑。 粉絲們都知道，志效一直在「經營」自己的針織手工業啊！ 她織毛衣的技術可以說是專業級，織的最多的就是帽子和圍巾，連隊友的那份都準備好了。 成員們都曬出了照片，認證了「紡織女工」們辛苦勞動後的成果！ 和志效一起經營家庭手工坊的還有隊友MINA~~
細心的粉絲們發現，姜丹尼爾戴過TWICE的同款帽子和圍巾。 他戴著圍巾亮相的時間是2018年12月11日，正好是生日的後一天，於是就有粉絲大膽猜測兩人可能去年就開始交往，而圍巾就是女友志效送的禮物~~
某次的活動上，TWICE和Wanna One「偶遇」，重新被粉絲們找到的這張照片被叫做「穿越人海，我只看到你」~
「圖：theqoo、NATE、TWICE IG」
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