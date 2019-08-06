X1出道Show-Con今日開始門票預售！ 8/27高尺巨蛋開唱 魅力無法擋！《醫生耀漢》池晟「摸頭殺」真的是太電太迷人啦～ EXO D.O.（都敬秀）今日（6日）參加新兵教育結業式！兵哥哥太帥氣了～ 送走《她的私生活》中的「成德美」後…朴敏英有望與徐康俊合作JTBC新劇《天氣好的話，我會去找你》！ 【旅遊資訊】8號颱風襲韓！ 今晚登陸釜山，降雨量超過200mm SJ金希澈＆TWICE MOMO被爆已經戀愛兩年！SM：「只是平常親近的前後輩，戀愛傳聞並不是事實！」 《RM》問起劉在錫的女兒像爸爸還是像媽媽？大神這麼回答…金鍾國：「真是喜憂摻半」 姜丹尼爾戀情公開後首度PO文告白心境：「疲憊時拉住我的是粉絲」 談戀愛之後姜丹尼爾最愛的暱稱是...私下也是這麼叫志效的嗎～？ 志效&姜丹尼爾牽線人是他？！任瑟雍SNS被刷屏狂罵：為什麼偏偏介紹他倆認識 姜丹尼爾❤志效私下互動的蛛絲馬跡：不同框卻有著小心思！ 李伊庚承認和李國主戀情？！是節目效果還是事實呢？ 宋畫伯上線！《姜食堂3》裡宋旻浩用飯勺作畫：掛著餐廳牆上吸引大量目光

昨日，韓國D社公開姜丹尼爾和TWICE志效熱戀中，雙方隨後回應「確實正在交往中」，現役愛豆圈頂級CP誕生。

又一對韓流情侶誕生！姜丹尼爾♥TWICE隊長志效戀愛中 於今年初開始交往

志效所屬經紀公司JYP率先發表聲明，稱：「兩人互有好感，從今年初開始交往。 」 官方消息一出，廣大網友們也紛紛出動，從網路上找出了各種蛛絲馬跡，回過頭來看，其實兩人在大家不知道的時候已經在甜蜜享受戀情啦。

今年的7月24日，TWICE的官方IG上公開了一組照片，是志效的旅遊照，其中的一張就引起了粉絲們的注意。一開始大家的視線都會被吸引到中間，但經過粉絲們的指引，發現鏡子上反射出一名戴著黑色帽子的男生，有不少人認為是姜丹尼爾，原來兩人同行出遊~不過後來又有粉絲指出，那人根本不是姜丹尼爾，而是TWICE的經紀人而已~



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

對於官方聲明上指出兩人今年初才開始交往的回應，又有粉絲提出了質疑。 粉絲們都知道，志效一直在「經營」自己的針織手工業啊！ 她織毛衣的技術可以說是專業級，織的最多的就是帽子和圍巾，連隊友的那份都準備好了。 成員們都曬出了照片，認證了「紡織女工」們辛苦勞動後的成果！ 和志效一起經營家庭手工坊的還有隊友MINA~~



via GIPHY

via GIPHY

細心的粉絲們發現，姜丹尼爾戴過TWICE的同款帽子和圍巾。 他戴著圍巾亮相的時間是2018年12月11日，正好是生日的後一天，於是就有粉絲大膽猜測兩人可能去年就開始交往，而圍巾就是女友志效送的禮物~~



某次的活動上，TWICE和Wanna One「偶遇」，重新被粉絲們找到的這張照片被叫做「穿越人海，我只看到你」~



「圖：theqoo、NATE、TWICE IG」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞