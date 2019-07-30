[推荐]《王的文字》历史片中出现网路用语？导演巧思好跳Tone

由影帝宋康昊以及朴海日三度合作演出的历史电影作品《王的文字》，演绎著世宗大王如何创造现在大家学习的韩国文字，他又是如何突破历史包袱与地位阶级而成功让这文字流传至今？
宋康昊本次演出的韩国史上的圣君世宗大王，曾接触韩国文化的人几乎都知道，世宗大王就是创建现在我们所学习的符号韩文字的人，早期只有有钱人的后代才有机会学习文字，并且是较困难的汉字，世宗大王为了让普罗大众都能够有机会学习文字，希望能以更简单的表达方式，使其能够流传千年。世宗大王撰写了许多图画书籍，但却一点用都没有令他备感灰心。在王后的推荐下他与僧人信眉合作，共同思考如何以简单又好记的记号让人人都能学习文字。
世宗贵为一国之君，却愿放下身段与当时最低阶层的僧人合作，加上朝廷上儒生一片反对声浪，当时懂得汉字的人就是儒生的后代，全民都能学习文字的话，等於这些少数既得利益者就没了优势，他们自然会群起反对，甚至连王后都饱受攻击。僧人因接触多种语言佛经而懂得许多发音规则，在这之间不断思考终於也发明出今日的韩语文字，虽然一开始制成「训民正音」书册，世宗的做法令大多数大臣觉得荒谬，不过韩文流传至今，世宗大王也达成了他的毕生志愿。
在《王的文字》电影中反覆思考著如何以符号来表示发音位置，当他们终於找出规则而宫女与僧人上下也都背诵著那些子母音搭配，在沙地上用树枝写著「ㅋㅋㅋ（颗颗颗笑声）」「ㅂㄱㅅㅍ（想你）」等等初发声字母的缩写，不就是现在的我们用著通讯软体时常为省时间写的短语吗？感觉应该有不少人看了会心一笑吧！
虽然世宗与僧人信眉，两人有著相同的目标，就是让更多人懂得文字，世宗想要提升全国民的文化素质，让大家都有知的权利，但僧人当然是希望弘扬佛法，其实在制作成「训民正音」时世宗与信眉的理念有所冲突的，最后又是如何尽释前嫌继续推动韩国谚文呢？《王的文字》请大家在8月2日进戏院来感受韩国文字之美。
相片：采昌国际多媒体
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