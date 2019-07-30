[推薦]《王的文字》歷史片中出現網路用語？導演巧思好跳Tone

由影帝宋康昊以及朴海日三度合作演出的歷史電影作品《王的文字》，演繹著世宗大王如何創造現在大家學習的韓國文字，他又是如何突破歷史包袱與地位階級而成功讓這文字流傳至今？
宋康昊本次演出的韓國史上的聖君世宗大王，曾接觸韓國文化的人幾乎都知道，世宗大王就是創建現在我們所學習的符號韓文字的人，早期只有有錢人的後代才有機會學習文字，並且是較困難的漢字，世宗大王為了讓普羅大眾都能夠有機會學習文字，希望能以更簡單的表達方式，使其能夠流傳千年。世宗大王撰寫了許多圖畫書籍，但卻一點用都沒有令他備感灰心。在王后的推薦下他與僧人信眉合作，共同思考如何以簡單又好記的記號讓人人都能學習文字。
世宗貴為一國之君，卻願放下身段與當時最低階層的僧人合作，加上朝廷上儒生一片反對聲浪，當時懂得漢字的人就是儒生的後代，全民都能學習文字的話，等於這些少數既得利益者就沒了優勢，他們自然會群起反對，甚至連王后都飽受攻擊。僧人因接觸多種語言佛經而懂得許多發音規則，在這之間不斷思考終於也發明出今日的韓語文字，雖然一開始製成「訓民正音」書冊，世宗的做法令大多數大臣覺得荒謬，不過韓文流傳至今，世宗大王也達成了他的畢生志願。
在《王的文字》電影中反覆思考著如何以符號來表示發音位置，當他們終於找出規則而宮女與僧人上下也都背誦著那些子母音搭配，在沙地上用樹枝寫著「ㅋㅋㅋ（顆顆顆笑聲）」「ㅂㄱㅅㅍ（想你）」等等初發聲字母的縮寫，不就是現在的我們用著通訊軟體時常為省時間寫的短語嗎？感覺應該有不少人看了會心一笑吧！
雖然世宗與僧人信眉，兩人有著相同的目標，就是讓更多人懂得文字，世宗想要提升全國民的文化素質，讓大家都有知的權利，但僧人當然是希望弘揚佛法，其實在製作成「訓民正音」時世宗與信眉的理念有所衝突的，最後又是如何盡釋前嫌繼續推動韓國諺文呢？《王的文字》請大家在8月2日進戲院來感受韓國文字之美。
相片：采昌國際多媒體
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