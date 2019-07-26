《请输入检索词WWW》池承炫浪漫老公人设超圈粉！令人心动的台词TOP6

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这种丈夫超sweet，对妻子是真爱啊！

豪门家族之间政治联姻导致夫妇不和，是司空见惯的韩剧桥段。 然而《请输入检索词WWW》的宋佳京和吴真宇「形式夫妇」，两人之间并不冷漠，相处关系也不按常理出牌，先结婚，再离婚，然后暧昧。

吴真宇（池承炫 饰）对宋佳京（全慧珍）行云流水的爱意表现，在不经意间让人心动。 池承炫也因此获得「垃圾情郎（쓰랑꾼）」的称号，意思是「虽然似乎品性垃圾，但实际是内心温暖的情郎」。



1.「我为了守护那个人，无论什么都会做。 」

黑箱操作让女主上热搜的幕后黑手是吴真宇，所做一切都是为了宋佳京。



2.「密码是你的生日。 」

宋佳京饱受家事的折磨，吴真宇默默为她准备住处，并告诉她住处的密码。 简短而有力的一」句台词，话中有话。



3.「那传统酱油是假酱油吗？ 」

第一次下厨的宋佳京对烹饪基本常识一窍不通，以为浓酱油是韩语字面意思「真的酱油」，吴真宇就反问了这句，幽默风趣。



4.「我保证，一定帮你离婚，虽然什么都没为你做，但这个一定做到。 」

暗自帮助妻子准备离婚资料的举动，也令观众为之动容。



5．「今天是我们的结婚纪念日。 」

为了下班的宋佳京，而亲自下厨。 准备了花束、蛋糕和香槟，说道：「感觉会是最后一次，所以第一次试著准备了。 」



6.「就收留我一晚吧。 」

担心宋佳京会自寻短见，所以打算陪著她。 宋佳京看他睡沙发睡得不舒服，最终两人并排躺在床上，虽然什么事都没发生，但紧紧抓住了观众的心。



用自己的方式弥补和爱惜妻子，池承炫凭藉这个暖男角色圈粉无数，还有不少举动也都让观众心动，比如宋佳京拜托他出钱签一个合同，他没听完详情就马上答应了。 你被圈粉了吗？

图：JUNG Entertainment、tvN

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