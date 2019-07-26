《請輸入檢索詞WWW》池承炫浪漫老公人設超圈粉！令人心動的台詞TOP6

這種丈夫超sweet，對妻子是真愛啊！
豪門家族之間政治聯姻導致夫婦不和，是司空見慣的韓劇橋段。 然而《請輸入檢索詞WWW》的宋佳京和吳真宇「形式夫婦」，兩人之間並不冷漠，相處關係也不按常理出牌，先結婚，再離婚，然後曖昧。
吳真宇（池承炫 飾）對宋佳京（全慧珍）行雲流水的愛意表現，在不經意間讓人心動。 池承炫也因此獲得「垃圾情郎（쓰랑꾼）」的稱號，意思是「雖然似乎品性垃圾，但實際是內心溫暖的情郎」。
1.「我為了守護那個人，無論什麼都會做。 」
黑箱操作讓女主上熱搜的幕後黑手是吳真宇，所做一切都是為了宋佳京。
2.「密碼是你的生日。 」
宋佳京飽受家事的折磨，吳真宇默默為她準備住處，並告訴她住處的密碼。 簡短而有力的一」句台詞，話中有話。
3.「那傳統醬油是假醬油嗎？ 」
第一次下廚的宋佳京對烹飪基本常識一竅不通，以為濃醬油是韓語字面意思「真的醬油」，吳真宇就反問了這句，幽默風趣。
4.「我保證，一定幫你離婚，雖然什麼都沒為你做，但這個一定做到。 」
5．「今天是我們的結婚紀念日。 」
為了下班的宋佳京，而親自下廚。 準備了花束、蛋糕和香檳，說道：「感覺會是最後一次，所以第一次試著準備了。 」
6.「就收留我一晚吧。 」
擔心宋佳京會自尋短見，所以打算陪著她。 宋佳京看他睡沙發睡得不舒服，最終兩人並排躺在床上，雖然什麼事都沒發生，但緊緊抓住了觀眾的心。
用自己的方式彌補和愛惜妻子，池承炫憑藉這個暖男角色圈粉無數，還有不少舉動也都讓觀眾心動，比如宋佳京拜託他出錢簽一個合同，他沒聽完詳情就馬上答應了。 你被圈粉了嗎？
圖：JUNG Entertainment、tvN
ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究