《德鲁纳酒店》IU的男人「李道贤」出演过三部夯剧，是不是觉得他很眼熟呢～

你有追过《虽然30但仍17》、《先热情地打扫吧》、《机智牢房生活》这几部韩剧吗？最近很多人在讨论李道贤（이도현），一起来看看他出演过的作品吧～！
在tvN新剧《德鲁纳酒店》中，让满月社长（IU 饰）身陷感情漩涡的古代护卫－高青明（李道贤 饰），近期在网上讨论度相当高，武功高强、有点自恋、却又总是在对的时机出现，是个相当迷人的角色，而且相当眼熟啊～！
小编就来带大家回顾一下他之前的作品，出演过的三部电视剧都相当有名气，但换了造型就认不太出来，古装造型很有成熟男子的魅力与帅气，真的是蛮厉害的。
▼2018年《先热情地打扫吧》里，饰演金裕贞的弟弟，跆拳道的希望之星，和闵都凞有一段姐弟恋的感情线，互动非常可爱。
▼2018年《虽然30但仍17》时，和安孝燮、赵贤植总是三人行，同是赛艇部的成员，形影不离，每次看他们的互动就觉得有趣又好笑，性格单纯的三个大男孩。
▼2017年《机智牢房生活》是演郑敬淏的少年时期，这个印象会比较淡一点，当时因为棒球男孩的角色，剪了一颗大平头～！
不过，这次因为演出了《德鲁纳酒店》中的护卫，让更多人想了解他～！喜欢他的读者们，可以关注一下他的IG哦～！
（图自：官方剧照）
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