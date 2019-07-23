《德魯納酒店》IU的男人「李道賢」出演過三部夯劇，是不是覺得他很眼熟呢～

你有追過《雖然30但仍17》、《先熱情地打掃吧》、《機智牢房生活》這幾部韓劇嗎？最近很多人在討論李道賢（이도현），一起來看看他出演過的作品吧～！
在tvN新劇《德魯納酒店》中，讓滿月社長（IU 飾）身陷感情漩渦的古代護衛－高青明（李道賢 飾），近期在網上討論度相當高，武功高強、有點自戀、卻又總是在對的時機出現，是個相當迷人的角色，而且相當眼熟啊～！
小編就來帶大家回顧一下他之前的作品，出演過的三部電視劇都相當有名氣，但換了造型就認不太出來，古裝造型很有成熟男子的魅力與帥氣，真的是蠻厲害的。
▼2018年《先熱情地打掃吧》裡，飾演金裕貞的弟弟，跆拳道的希望之星，和閔都凞有一段姐弟戀的感情線，互動非常可愛。
▼2018年《雖然30但仍17》時，和安孝燮、趙賢植總是三人行，同是賽艇部的成員，形影不離，每次看他們的互動就覺得有趣又好笑，性格單純的三個大男孩。
▼2017年《機智牢房生活》是演鄭敬淏的少年時期，這個印象會比較淡一點，當時因為棒球男孩的角色，剪了一顆大平頭～！
不過，這次因為演出了《德魯納酒店》中的護衛，讓更多人想了解他～！喜歡他的讀者們，可以關注一下他的IG哦～！
（圖自：官方劇照）
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