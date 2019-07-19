朴叙俊将回归小萤幕！与金多美、刘在明合作JTBC新漫改剧《梨泰院CLASS》
韩剧 2019年7月19日 星期五09:42 JiaJia
终於确定了！朴叙俊的至亲崔宇植曾和金多美合作过电影《魔女》，不晓得这次会不会再看到他「特别出演」呢～（笑）
预计於今年（2019年）下半年在有线台JTBC播出的新漫改剧《梨泰院CLASS》，是由《云画的月光》金成允导演执导，电影投资发行公司「SHOWBOX」首度制作的电视剧作品。描述名叫「朴赛路」的年轻人在身为餐饮界大企业会长的父亲死后，经历各种困难，成功在梨泰院开设餐厅的故事。
朴叙俊饰演「朴赛路」，是个不对不正义妥协的「直进型」青年。他投身到梨泰院，开始挑战全新梦想，将对餐饮界大企业「张家」展开痛快的反击。
金多美饰演「赵以瑞」，有著「神」赐予的头脑，并且具备独特魅力的人物。她是活跃於SNS的明星，拥有「网路影响力」。天使般的外貌和反转性格，因为「恶缘」与朴赛路结识并一起在梨泰院发展。值得一提的是，金多美去年（2018年）以电影《魔女》一跃成为大众所关注的新人演员，《梨泰院CLASS》是她的首部电视剧作品。
刘在明饰演餐饮界大企业「张家」的会长「张大熙」。因为小时候饿肚子的记忆，所以投身餐饮业，更以自己的力量成为财阀中心，是一位「威权主义者」。因为儿子的意外，他与朴赛路成为敌对关系，如同铁壁的他，人生逐渐动摇。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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