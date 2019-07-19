朴敘俊將回歸小螢幕！與金多美、劉在明合作JTBC新漫改劇《梨泰院CLASS》
韓劇 2019年7月19日 星期五09:42 JiaJia
終於確定了！朴敘俊的至親崔宇植曾和金多美合作過電影《魔女》，不曉得這次會不會再看到他「特別出演」呢～（笑）
預計於今年（2019年）下半年在有線台JTBC播出的新漫改劇《梨泰院CLASS》，是由《雲畫的月光》金成允導演執導，電影投資發行公司「SHOWBOX」首度製作的電視劇作品。描述名叫「朴賽路」的年輕人在身為餐飲界大企業會長的父親死後，經歷各種困難，成功在梨泰院開設餐廳的故事。
朴敘俊飾演「朴賽路」，是個不對不正義妥協的「直進型」青年。他投身到梨泰院，開始挑戰全新夢想，將對餐飲界大企業「張家」展開痛快的反擊。
金多美飾演「趙以瑞」，有著「神」賜予的頭腦，並且具備獨特魅力的人物。她是活躍於SNS的明星，擁有「網路影響力」。天使般的外貌和反轉性格，因為「惡緣」與朴賽路結識並一起在梨泰院發展。值得一提的是，金多美去年（2018年）以電影《魔女》一躍成為大眾所關注的新人演員，《梨泰院CLASS》是她的首部電視劇作品。
劉在明飾演餐飲界大企業「張家」的會長「張大熙」。因為小時候餓肚子的記憶，所以投身餐飲業，更以自己的力量成為財閥中心，是一位「威權主義者」。因為兒子的意外，他與朴賽路成為敵對關係，如同鐵壁的他，人生逐漸動搖。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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