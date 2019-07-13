什么！SM发售迷你应援灯钥匙圈，竟然再次独缺BoA？

什么！SM发售迷你应援灯钥匙圈，竟然再次独缺BoA？

明星   2019年7月13日   星期六11:45   Sani   12

这已经不是SM第一次在策划时唯独把BoA漏掉了...... BoA的粉丝也请给予重视好吗T^T

SM在本月10日宣布发售旗下艺人的迷你应援灯钥匙圈，但目前SM拥有应援灯的爱豆一共有八组，钥匙圈却只推出了7款！？

BoA也有应援灯的呀！

喜爱BoA的网友纷纷在网上吐露不满情绪，还做了图片讽刺SM：

其实粉丝也不是非要SM出很多BoA的周边，但同样是有应援灯的艺人，其他爱豆都有出偏偏只有BoA没有，就让人感觉很失落......

而且SM此前就做过类似的事，比如公开艺人卡通形象的时候，唯独BoA是...... 一只熊？

或者只用对话方块蒙混过关？

还有SM TOWN的新年海报上写了旗下所有艺人甚至主打歌曲的名字，却唯独不见BoA踪影......

粉丝气愤，BoA看到后也没办法开心：「现在我是被当做熊看待了啊...... k」

BoA和粉丝一起抗议之后，SM才作出修改，让BoA终於有了自己的卡通形象...... 总是在团体企划中漏掉BoA，SM真的很让人不爽耶：

不止如此，BoA出道18年好不容易拥有了自己的应援灯，仔细一看文字居然写错了......

原本的歌名叫做《Beat of Angel》，并没有那个多余的s呀！

据说应援灯刚推出时粉丝还曾打电话给SM要求修正，但目前看来还是维持错误...... 真的希望SM对BoA更用心一些吧，拜托拜托！

最后来听听BoA在6月发行的新曲《Feedback》转换心情！BoA加油啊！

（图源：SM，BoA IG、FB）

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留言/评论
  • Mavis Ko
    很現實，就是看她過氣了嘛⋯⋯之前立下汗馬功勞都沒什麼用，股權和地位給了她，其他的，唉
    2小时前
  • Yppah Leung
    還好BoA有真正的應援燈。f(x)本身連真正的應援燈都沒有，更不用說所謂的“迷你應援燈鑰匙圈”🙄🤦🏻‍♀️ 靜靜地告訴你 今年9月是f(x)出道10週年 SM仍未有任何f(x)回歸消息 是要我們靜靜地度過嗎?
    1小时前
  • Leo Lin
    $M：想當年公司可是一邊籌錢 一邊培訓妳呢 現在妳地位也有了、股權也有了 妳還想怎麼樣? 現在公司就是不缺從妳的FANS那邊賺來的那一點小錢 還能出新歌就老實點吧
    1小时前
  • Lim Yong Chen
    她可是理事长之一呢……
    1小时前
  • 彭婧睿
    榨光每個藝人後拋棄，是每個公司都會幹的事，但是這種行為還是很垃圾
    1小时前
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