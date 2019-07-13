什麼！SM發售迷你應援燈鑰匙圈，竟然再次獨缺BoA？

這已經不是SM第一次在策劃時唯獨把BoA漏掉了...... BoA的粉絲也請給予重視好嗎T^T
SM在本月10日宣佈發售旗下藝人的迷你應援燈鑰匙圈，但目前SM擁有應援燈的愛豆一共有八組，鑰匙圈卻只推出了7款！？
喜愛BoA的網友紛紛在網上吐露不滿情緒，還做了圖片諷刺SM：
其實粉絲也不是非要SM出很多BoA的周邊，但同樣是有應援燈的藝人，其他愛豆都有出偏偏只有BoA沒有，就讓人感覺很失落......
而且SM此前就做過類似的事，比如公開藝人卡通形象的時候，唯獨BoA是...... 一隻熊？
還有SM TOWN的新年海報上寫了旗下所有藝人甚至主打歌曲的名字，卻唯獨不見BoA蹤影......
粉絲氣憤，BoA看到後也沒辦法開心：「現在我是被當做熊看待了啊...... k」
BoA和粉絲一起抗議之後，SM才作出修改，讓BoA終於有了自己的卡通形象...... 總是在團體企劃中漏掉BoA，SM真的很讓人不爽耶：
不止如此，BoA出道18年好不容易擁有了自己的應援燈，仔細一看文字居然寫錯了......
原本的歌名叫做《Beat of Angel》，並沒有那個多餘的s呀！
據說應援燈剛推出時粉絲還曾打電話給SM要求修正，但目前看來還是維持錯誤...... 真的希望SM對BoA更用心一些吧，拜託拜託！
最後來聽聽BoA在6月發行的新曲《Feedback》轉換心情！BoA加油啊！
（圖源：SM，BoA IG、FB）
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