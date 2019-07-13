什麼！SM發售迷你應援燈鑰匙圈，竟然再次獨缺BoA？

什麼！SM發售迷你應援燈鑰匙圈，竟然再次獨缺BoA？

明星   2019年7月13日   星期六11:45   Sani   12

這已經不是SM第一次在策劃時唯獨把BoA漏掉了...... BoA的粉絲也請給予重視好嗎T^T

SM在本月10日宣佈發售旗下藝人的迷你應援燈鑰匙圈，但目前SM擁有應援燈的愛豆一共有八組，鑰匙圈卻只推出了7款！？

BoA也有應援燈的呀！

喜愛BoA的網友紛紛在網上吐露不滿情緒，還做了圖片諷刺SM：

其實粉絲也不是非要SM出很多BoA的周邊，但同樣是有應援燈的藝人，其他愛豆都有出偏偏只有BoA沒有，就讓人感覺很失落......

而且SM此前就做過類似的事，比如公開藝人卡通形象的時候，唯獨BoA是...... 一隻熊？

或者只用對話方塊蒙混過關？

還有SM TOWN的新年海報上寫了旗下所有藝人甚至主打歌曲的名字，卻唯獨不見BoA蹤影......

粉絲氣憤，BoA看到後也沒辦法開心：「現在我是被當做熊看待了啊...... k」

BoA和粉絲一起抗議之後，SM才作出修改，讓BoA終於有了自己的卡通形象...... 總是在團體企劃中漏掉BoA，SM真的很讓人不爽耶：

不止如此，BoA出道18年好不容易擁有了自己的應援燈，仔細一看文字居然寫錯了......

原本的歌名叫做《Beat of Angel》，並沒有那個多餘的s呀！

據說應援燈剛推出時粉絲還曾打電話給SM要求修正，但目前看來還是維持錯誤...... 真的希望SM對BoA更用心一些吧，拜託拜託！

最後來聽聽BoA在6月發行的新曲《Feedback》轉換心情！BoA加油啊！

（圖源：SM，BoA IG、FB）

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留言/評論
  • Mavis Ko
    很現實，就是看她過氣了嘛⋯⋯之前立下汗馬功勞都沒什麼用，股權和地位給了她，其他的，唉
    1小時前
  • Yppah Leung
    還好BoA有真正的應援燈。f(x)本身連真正的應援燈都沒有，更不用說所謂的“迷你應援燈鑰匙圈”🙄🤦🏻‍♀️ 靜靜地告訴你 今年9月是f(x)出道10週年 SM仍未有任何f(x)回歸消息 是要我們靜靜地度過嗎?
    1小時前
  • Leo Lin
    $M：想當年公司可是一邊籌錢 一邊培訓妳呢 現在妳地位也有了、股權也有了 妳還想怎麼樣? 現在公司就是不缺從妳的FANS那邊賺來的那一點小錢 還能出新歌就老實點吧
    1小時前
  • Lim Yong Chen
    她可是理事长之一呢……
    1小時前
  • 彭婧睿
    榨光每個藝人後拋棄，是每個公司都會幹的事，但是這種行為還是很垃圾
    1小時前
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