「骤眼看有点像秀智呢～」《爸爸！我们去哪儿？》的智雅愈大愈美啦！
明星 2019年6月26日 星期三08:30 Rui
前几年，韩国前足球国手宋钟国带著女儿智雅参加综艺节目《爸爸！ 我们去哪儿？ 》使其好爸爸好丈夫形象深入人心，虽然之后被踢爆2015年就已经离婚，且出轨的还是干侄女，一系列家庭丑闻让观众们震惊不已的同时更多的是心疼智雅、智旭这对姐弟。
这1、2年智雅和妈妈朴叶善也陆续亮相过几次综艺节目，每一次都引发了广大民众的关注。 大家也慢慢发现《爸爸！ 我们去哪里？ 》稚嫩小女童不知不觉间竟然长成了大姑娘。 日前，妈妈就晒出了智雅的新照。 照片中，智雅扎著低马尾，穿著白色连衣裙，和弟弟智旭一同出镜，尖尖的瓜子脸、水汪汪的大眼睛，完全就是温婉淑女的模样。
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不少网民甚至从智雅的照片里看到了国民初恋秀智的模样，纷纷称她是「一秒秀智」，越长越漂亮了。 很难想像智雅才是个小学6年级的小学生，却有著与年纪不符的淡定和从容，绝对是气质型美女啦~
「图：《爸爸！ 我们去哪儿？》、朴叶善IG」
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