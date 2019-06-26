「驟眼看有點像秀智呢～」《爸爸！我們去哪兒？》的智雅愈大愈美啦！

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前幾年，韓國前足球國手宋鐘國帶著女兒智雅參加綜藝節目《爸爸！ 我們去哪兒？ 》使其好爸爸好丈夫形象深入人心，雖然之後被踢爆2015年就已經離婚，且出軌的還是乾姪女，一系列家庭醜聞讓觀眾們震驚不已的同時更多的是心疼智雅、智旭這對姐弟。

這1、2年智雅和媽媽朴葉善也陸續亮相過幾次綜藝節目，每一次都引發了廣大民眾的關注。 大家也慢慢發現《爸爸！ 我們去哪裡？ 》稚嫩小女童不知不覺間竟然長成了大姑娘。 日前，媽媽就曬出了智雅的新照。 照片中，智雅紮著低馬尾，穿著白色連衣裙，和弟弟智旭一同出鏡，尖尖的瓜子臉、水汪汪的大眼睛，完全就是溫婉淑女的模樣。



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不少網民甚至從智雅的照片裡看到了國民初戀秀智的模樣，紛紛稱她是「一秒秀智」，越長越漂亮了。 很難想像智雅才是個小學6年級的小學生，卻有著與年紀不符的淡定和從容，絕對是氣質型美女啦~



「圖：《爸爸！ 我們去哪兒？》、朴葉善IG」

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