入伍前早已准备好妹妹的SOLO专辑 2年过去却迟迟没有下文…AKMU哥哥李灿赫亲曝理由！
综艺 2019年6月10日 星期一11:28 JiaJia
原来如此…无论如何，会等待李秀贤的SOLO专辑，为认真又努力的妹妹应援！ #这集认哥一定要看 #哥哥李灿赫讲了好多海兵队的事 #超好笑
乐童音乐家李灿赫&李秀贤、SOMI於上周六（8日）出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》，整集节目观看下来，可谓毫无冷场。幽默又有趣，逗笑许多观众。
李灿赫自海军陆战队退伍后，第二天就参与节目录制。被问及入伍前不是帮妹妹李秀贤准备好歌曲了吗？但这2年都没有新专辑的下文，到底是怎么一回事呢？
李灿赫亲自说明：「某天，秀贤给我发了一篇很长的邮件，文中提及：『哥哥，我好像不能发表哥哥给我制作的专辑了…现在的我，想要制作属於自己的音乐』。」
当时，李灿赫就「嚄」一下，妹妹成长为音乐人了啊！就这样，李秀贤一个人准备自己的SOLO专辑，所以专辑被延迟了。
乐童音乐家一起出演综艺节目，当然要听听他们的「天籁嗓音」！兄妹俩带来串烧歌曲，还即兴使用「动物百科全书」、红蚌等创作曲子，让哥哥们惊呼连连，更表示：「这一定要收录在新专辑啊～」
（图片来源：JTBC《认识的哥哥》）
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