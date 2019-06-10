夏天绝对少不了 Red Velvet！最新专辑预告曝光 只限今日！ITZY 代言内搭裤下杀三折 答题还有机会获得签名商品 韩剧《春夜》丁海寅&韩志旼每一句台词、眼神都让人七上八下，心跳不已～！ 恐怖电影《0.0赫兹》郑恩地 为演出写实求助真实驱魔师 SJ 全员回归前的另一惊喜 艺声下周发行新专辑！ Samuel 突宣布将独立活动 与公司有矛盾？ 南太铉劈腿风波惹议 已从音乐剧《Mefisto》下车 惊喜！GFRIEND 7 月初携迷你七辑回归 再没有比这部剧更玛丽苏的故事了！《SKY Castle》「艺书」金惠允加盟新剧，出身豪门还集5大帅哥男主宠爱於一身？！ 入伍前早已准备好妹妹的SOLO专辑 2年过去却迟迟没有下文…AKMU哥哥李灿赫亲曝理由！ 《Running Man》时隔六年再度扮成复仇者联盟！哪一个角色最爆笑呢？XD 据说是tvN制作费最高的综艺节目…《大逃出》确定制作第3季！ 姜丹尼尔设立一人企划社KONNECT，LM异议申请审问日延期：12日→26日 姜丹尼尔直播谢粉丝：难过时，粉丝是我最大力量 《Produce X 101》惊现两对父子？知道真相的小编笑了XD EXO XIUMIN＆RED VELVET IRENE口中「当年他才到我这里」的他...一转眼已经完美逆袭了！ 来一波SM娱乐让人费解的周边商品吐槽！没有最瞎只有更瞎XD

← 上一则 下一则 →