NU'EST完全体强势袭港个唱：门票本月20日开卖！

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上月中，韩国人气男团NU’EST睽违三年再次以五人完全体的姿态回归韩国乐坛，并首次踏足首尔奥林匹克体操竞技场这个具代表性的场地，举行了一连三场的《Segno》演唱会，於总共约3万6千名粉丝面前进行演出。

完成首尔演唱会后，NU'EST随即宣布展开2019巡回演出，并将於7月27日（六）假香港亚洲博览馆HALL 10举行的「2019 NU'EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱会，香港一众L.O.Λ.E（NU'EST官方粉丝名称）得知消息后都引颈期待。



NU'EST於4月底推出五人完全体的最新专辑《Happily Ever After》，时隔三年的新作加上是高完成度的作品，令新专辑高踞韩国及海外多个专辑榜。NU'EST成员携主打曲《BET BET》进行了三星期的打歌活动，亮相多个音乐节目呈献劲度十足的刀群舞舞台。新曲受到粉丝及大众喜爱下，NU'EST於音乐节目《SHOW! CHAMPION》夺下出道第八年的首个一位，五位成员均难掩激动之情，更不忘感谢一直陪伴走来的粉丝，场面感人。NU’EST夺下首个一位的当日是《SHOW! CHAMPION》第315集，正正就是NU'EST的出道日期三月十五日，令成员及粉丝都大呼是命运的安排，令这首个一位更为珍贵、更具意义。



NU'EST凭著《BET BET》连夺多个音乐节目一位成为四冠王，为兑现之前许下的「一位公约」，日前释出《BET BET》特别版练习影片，以答谢粉丝对新曲及NU'EST的支持。影片中NU’EST成员们不惜「牺牲色相」穿上奇装异服，队长JR（金钟炫）打扮成《哈利波特》的小精灵多比，ARON打扮成自己的宠物小狗Noah，白虎（姜东昊）完美变身成「金毛狮王」，而旼炫（黄旼炫）则打扮成惊栗电影角色Jigsaw，REN（崔珉起）更是一如以往地成为最突出的成员，变身成「愤怒的牛油果」，五位成员以具冲击性的造型於练习室表演《BET BET》的舞台，引发笑声。从影片可见各成员跳舞期间都纷纷忍不住大笑，L.O.Λ.E们看到成员们的奇特造型都笑称这是对粉丝的礼物，还是对成员们的惩罚。



刚完成打歌活动的NU'EST已为下月来港进行的演唱会密锣紧鼓作准备，未知五位成员为L.O.Λ.E们准备了怎样的特别演出。演唱会门票将於本月20日（星期四）於快达票公开发售，票价分别为 $1,880 (VIP) 、$1380、$1080、$880及$580。所有持有VIP门票的粉丝将可以跟NU’EST近距离击掌或参加欢送环节；而持有另外四种门票的粉丝则有机会获得巡回限定文件夹。所有购票的粉丝更将会获赠官方海报，粉丝们又要准备「扑飞」啦！



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