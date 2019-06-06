NU'EST完全體強勢襲港個唱：門票本月20日開賣！

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上月中，韓國人氣男團NU’EST睽違三年再次以五人完全體的姿態回歸韓國樂壇，並首次踏足首爾奧林匹克體操競技場這個具代表性的場地，舉行了一連三場的《Segno》演唱會，於總共約3萬6千名粉絲面前進行演出。

完成首爾演唱會後，NU'EST隨即宣佈展開2019巡迴演出，並將於7月27日（六）假香港亞洲博覽館HALL 10舉行的「2019 NU'EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱會，香港一眾L.O.Λ.E（NU'EST官方粉絲名稱）得知消息後都引頸期待。



NU'EST於4月底推出五人完全體的最新專輯《Happily Ever After》，時隔三年的新作加上是高完成度的作品，令新專輯高踞韓國及海外多個專輯榜。NU'EST成員攜主打曲《BET BET》進行了三星期的打歌活動，亮相多個音樂節目呈獻勁度十足的刀群舞舞台。新曲受到粉絲及大眾喜愛下，NU'EST於音樂節目《SHOW! CHAMPION》奪下出道第八年的首個一位，五位成員均難掩激動之情，更不忘感謝一直陪伴走來的粉絲，場面感人。NU’EST奪下首個一位的當日是《SHOW! CHAMPION》第315集，正正就是NU'EST的出道日期三月十五日，令成員及粉絲都大呼是命運的安排，令這首個一位更為珍貴、更具意義。



NU'EST憑著《BET BET》連奪多個音樂節目一位成為四冠王，為兌現之前許下的「一位公約」，日前釋出《BET BET》特別版練習影片，以答謝粉絲對新曲及NU'EST的支持。影片中NU’EST成員們不惜「犧牲色相」穿上奇裝異服，隊長JR（金鍾炫）打扮成《哈利波特》的小精靈多比，ARON打扮成自己的寵物小狗Noah，白虎（姜東昊）完美變身成「金毛獅王」，而旼炫（黃旼炫）則打扮成驚慄電影角色Jigsaw，REN（崔珉起）更是一如以往地成為最突出的成員，變身成「憤怒的牛油果」，五位成員以具衝擊性的造型於練習室表演《BET BET》的舞台，引發笑聲。從影片可見各成員跳舞期間都紛紛忍不住大笑，L.O.Λ.E們看到成員們的奇特造型都笑稱這是對粉絲的禮物，還是對成員們的懲罰。



剛完成打歌活動的NU'EST已為下月來港進行的演唱會密鑼緊鼓作準備，未知五位成員為L.O.Λ.E們準備了怎樣的特別演出。演唱會門票將於本月20日（星期四）於快達票公開發售，票價分別為 $1,880 (VIP) 、$1380、$1080、$880及$580。所有持有VIP門票的粉絲將可以跟NU’EST近距離擊掌或參加歡送環節；而持有另外四種門票的粉絲則有機會獲得巡迴限定文件夾。所有購票的粉絲更將會獲贈官方海報，粉絲們又要準備「撲飛」啦！



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