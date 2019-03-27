孔刘向粉丝展示新买的东西～没想到却被经理人「无情」拉走XD

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孔刘是个什么样的人？ 看过《熔炉》的观众说「权利与金钱对人的考验敌不过一个叫孔刘的男人」，他虽然不是一个让人一眼就惊艳的男人，但我们却无法抵挡他散发出的魅力，他就如同一个宝藏，越挖越觉得魅力无穷。

孔刘之所以备受粉丝喜欢不仅仅是因为他业务能力强，还有他对粉丝的爱。 最近韩网上就公开了粉丝会后孔刘和粉丝们的互动场景，他真的是非常可爱呢！



宠粉狂人孔刘无时无刻不牵挂著粉丝，看到路边的粉丝孔刘兴致勃勃，听到有人问他买了什么时，他兴奋地举起手里的纸包，告诉粉丝：「蜡烛，我买了蜡烛。 」一脸开心的模样也感染了所有人。





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不过孔刘光顾著开心，没看到旁边的保镖其实也在偷偷笑他，看到孔刘还准备和粉丝继续交流下去，经理人只能伸手拉他，提醒他赶快上车~

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