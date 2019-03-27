孔刘向粉丝展示新买的东西～没想到却被经理人「无情」拉走XD
明星 2019年3月27日 星期三08:45 Rui
孔刘是个什么样的人？ 看过《熔炉》的观众说「权利与金钱对人的考验敌不过一个叫孔刘的男人」，他虽然不是一个让人一眼就惊艳的男人，但我们却无法抵挡他散发出的魅力，他就如同一个宝藏，越挖越觉得魅力无穷。
孔刘之所以备受粉丝喜欢不仅仅是因为他业务能力强，还有他对粉丝的爱。 最近韩网上就公开了粉丝会后孔刘和粉丝们的互动场景，他真的是非常可爱呢！
宠粉狂人孔刘无时无刻不牵挂著粉丝，看到路边的粉丝孔刘兴致勃勃，听到有人问他买了什么时，他兴奋地举起手里的纸包，告诉粉丝：「蜡烛，我买了蜡烛。 」一脸开心的模样也感染了所有人。
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不过孔刘光顾著开心，没看到旁边的保镖其实也在偷偷笑他，看到孔刘还准备和粉丝继续交流下去，经理人只能伸手拉他，提醒他赶快上车~
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😍 (๑˃̵ᴗ˂̵) seeeee Ka Yuet Chow
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我喜歡這種沒架子的藝人 有些一人眼睛都在口袋裡面🙄
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Silvia Luz都說了男人不管多大都會有幼稚的一面
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