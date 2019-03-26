能唱更能跳！MAMAMOO 新歌舞蹈版与韩国知名舞团 1M 合作影片公开 神话金烔完花式哄粉丝！ 看完只想说不愧是出道21年的老手XD 当郭东延蓄起了胡须！被Man Man的气质惊艳到XD 姜丹尼尔斩获网路投票三冠王！ BEST IDOL&男子个人PICK&圈粉点全部第一 确定了！朴志训出演JTBC新剧《花党：朝鲜婚谈工作所》，9月开播！ 是同一人吗？ 《Produce X 101》C位孙东杓「黑胖」旧照曝光！ 原来著名的《ANPANMAN》cover也有他~ 宣美的官方应援色一公开，就引发智妍粉丝不满！所属公司就这样回应 金希澈超羡慕神童语音控制手机！对著三星机喊：siri啊XD 《5时恭候的证人》导演李翰＆金香起来港宣传见粉丝 导演大赞金香起：又美又有实力！ 《触及真心》李栋旭「扑倒」刘寅娜！两人火热的「剧本练习」 是大哥又似「忙内」的EXO XIUMIN：生日快乐！

《我的ID是江南美人》火了，不仅带火了男主角车银优，也让男二号化学系学长、助教燕宇英的扮演者郭东延也人气大爆发。

而接下来的《福秀回来了》中，郭东延一改往日低调的暖男形象，竟然演起了大反派，作为男二号的他成为了推动剧情发展的重要人物，为整部剧中赋予了紧张感并成为矛盾的主轴。



1997年出生的郭东延还是个小哥哥，面容还带著少年感，因此哪怕是演反派，都让人恨不起来，观众们会情不自禁的为他找各种他会变坏的理由~



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

最近郭东延就在自己的instagram上公开了新照，和以往的没少年形象大不同。 照片中的郭东延染著一头金色的头发，嘴边留著一圈胡须，靠在冰球场的防护玻璃上，眼神放空。 不过邋遢的胡须并没有遮盖住郭东延的帅气，让他莫名多了一种颓废的帅气。



看了照片的粉丝们纷纷留言表示：「我还以为是化妆的，特意又看了一边」、「这个造型莫名很搭」、「即使留了胡须也很帅啊」等。

「图：《福秀回来了》、《我的ID是江南美人》、郭东延IG」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻