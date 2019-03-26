当郭东延蓄起了胡须！被Man Man的气质惊艳到XD
明星 2019年3月26日 星期二10:15 Rui
《我的ID是江南美人》火了，不仅带火了男主角车银优，也让男二号化学系学长、助教燕宇英的扮演者郭东延也人气大爆发。
而接下来的《福秀回来了》中，郭东延一改往日低调的暖男形象，竟然演起了大反派，作为男二号的他成为了推动剧情发展的重要人物，为整部剧中赋予了紧张感并成为矛盾的主轴。
1997年出生的郭东延还是个小哥哥，面容还带著少年感，因此哪怕是演反派，都让人恨不起来，观众们会情不自禁的为他找各种他会变坏的理由~
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最近郭东延就在自己的instagram上公开了新照，和以往的没少年形象大不同。 照片中的郭东延染著一头金色的头发，嘴边留著一圈胡须，靠在冰球场的防护玻璃上，眼神放空。 不过邋遢的胡须并没有遮盖住郭东延的帅气，让他莫名多了一种颓废的帅气。
看了照片的粉丝们纷纷留言表示：「我还以为是化妆的，特意又看了一边」、「这个造型莫名很搭」、「即使留了胡须也很帅啊」等。
「图：《福秀回来了》、《我的ID是江南美人》、郭东延IG」
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