韩网投票「毕业照最帅的爱豆」 裴珍映高票第一，李大辉、田柾国均上榜！
明星 2019年3月24日 星期日09:00 Sani
43万人参与的大投票，裴珍映获得了近半数人的支援，真的太厉害啦！
相信毕业照是很多人心中的痛，一不小心就出现「黑历史」。 近日韩国的偶像主题手机app「IDOLCHAMP」进行了一项投票调查，根本直击痛点：「哪位爱豆的毕业照帅到堪比写真？ 」
从2月22日开始的两周里，共有43万人次投票，其中42.1%都投给了裴珍映，令他高票当选第一！
裴珍映今年2月12日从首尔LILA高中毕业，素有「里拉王子」之称，而且在读期间也很用功学习，粉丝为纪念他毕业还发起了捐款，并将募得的510万元善款捐给Save the Children基金会。
毕业典礼结束后裴珍映立即跟粉丝直播互动，分享了拍摄毕业照的故事和毕业感想，吸引到27万人收看，真的超可爱啦：
第二是同样Wanna One出身的李大辉，得到了40.48%的票，支援率也相当高！
第三是防弹少年团成员田柾国，得票率9.44%：
第四是ASTRO成员尹产贺：
第五是TWICE成员周子瑜：
不仅不是黑历史，反而成为人生中的高亮时刻！ 真的太佩服他们啦~
（图源：KSD，网路）
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