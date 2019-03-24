韩国人7大迷信！ 送恋人皮鞋就会分手、开电风扇关窗就会窒息 Mnet将推出新综艺《留学少女》：为喜欢KPOP的外国少女们，提供4周合宿生活并完成各种课题！ 农心推出新款泡面罗！吃了会开心的《HAPPY泡面》快来买回家 千呼万唤始出来 Ailee 终於要回归啦！ 被剧名坑惨的《春天来了，春天》其实是部好剧，「身体互换」带来的搞笑解压正能量！ 韩国最新网红美食!芝士瀑布+辣炒年糕+炸鸡，这个组合虽然很罪恶但真的让人欲罢不能 「白老师」收新弟子了！与东方神起最强昌珉出演JTBC《西式西餐》 下半年播出 韩网投票「毕业照最帅的爱豆」 裴珍映高票第一，李大辉、田柾国均上榜！ 「B.A.P 出身」郑大贤包办词曲＋制作 4 月 5 日发行首张个人专辑！ 韩剧 本周无线、有线水木收视概况- 新剧监狱医生首播封冠，真心CP复合了吗？ 听说韩国正流行泡面饭，你确定不尝尝看？ 自在的轻熟少年！ 「车基俊」赵炳圭最新写真

43万人参与的大投票，裴珍映获得了近半数人的支援，真的太厉害啦！

相信毕业照是很多人心中的痛，一不小心就出现「黑历史」。 近日韩国的偶像主题手机app「IDOLCHAMP」进行了一项投票调查，根本直击痛点：「哪位爱豆的毕业照帅到堪比写真？ 」

从2月22日开始的两周里，共有43万人次投票，其中42.1%都投给了裴珍映，令他高票当选第一！



裴珍映今年2月12日从首尔LILA高中毕业，素有「里拉王子」之称，而且在读期间也很用功学习，粉丝为纪念他毕业还发起了捐款，并将募得的510万元善款捐给Save the Children基金会。



毕业典礼结束后裴珍映立即跟粉丝直播互动，分享了拍摄毕业照的故事和毕业感想，吸引到27万人收看，真的超可爱啦：



第二是同样Wanna One出身的李大辉，得到了40.48%的票，支援率也相当高！



第三是防弹少年团成员田柾国，得票率9.44%：



第四是ASTRO成员尹产贺：



第五是TWICE成员周子瑜：



不仅不是黑历史，反而成为人生中的高亮时刻！ 真的太佩服他们啦~

（图源：KSD，网路）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻