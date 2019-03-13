YG娱乐宣布与胜利解约：「接受胜利的隐退要求」
明星 2019年3月13日 星期三11:53 Sani
今日，YG娱乐发布声明宣布结束与胜利的专属合约。
BIGBANG成员胜利因夜店事件接受调查，本周一刚刚宣布退出娱乐圈。 3月13日，YG娱乐通过报导资料发布声明，表示已决定与胜利解约，以下为全文：
「大家好，这里是YG娱乐。
最近从胜利参与的夜店的暴力事件开始，各种疑惑和争论不断出现，对粉丝和很多人造成烦扰，对此十分抱歉。
3月12日胜利发表隐退宣言后，YG已经接受胜利的要求，决定终止专属合约。
YG作为艺人经纪公司，承认没能进行更加彻底的管理，正在进行深刻反省。
最后，YG深感需要进行大规模的体质改善，向大家保证，将和公司所有职员一起做出最大的努力。」
（图源：KSD韩星网）
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留言/评论
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我真的覺得一而再再而三就不單是藝人個人的問題了……
老楊你……真的什麼都不知道嗎 (？
2小时前
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老楊，善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到。
2小时前
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老楊也是怪怪的
說不定被冷凍的藝人是因為不願一同淌入這混水或屈服於所謂的潛規則
反而就沒有什麼表演的機會ㄛ
2小时前
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