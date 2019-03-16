韩国新一代整形范本洪秀珠：纯天然自然美人！还有高人气明星好友？！

韩国新一代整形范本洪秀珠：纯天然自然美人！还有高人气明星好友？！

明星   2019年3月16日   星期六09:00   Sani  

气质美人！ 终於告别遍地锥子脸、一字平眉的时代，美得既天然又不媚俗，怎么看都舒服！

这位名叫洪秀珠（音）的模特之前任职於知名网路商场imvely，当时就因外形清秀脱俗而被称为「最美网拍模特」，还给知名女装品牌ROEM和NERDY等拍过不少美照：

这张真的有惊艳到：

最近更代言了某知名化妆品牌GOODAL的代言模特，清新干净、立体又柔和的轮廓令人感觉宛如春风拂面：

洪秀珠的脸不是局部特别突出的艳丽挂，胜在自然和谐感：鹅蛋脸正面看十分柔和，侧面看鼻子和额头又有足够的立体度，嘴唇小巧精致、没有夸张的曲线，眼睛也是很符合亚洲人特质的窄窄双眼皮，圆圆的带著孩子气的可爱，是一张不管现在、 过去还是未来都不会过时的经典面庞：

所以不仅化妆好看，素颜也完美！ 浓密的眉毛和饱满的面颊超令人羡慕：

仗著立体的轮廓，任何角度都没在怕的：

** 追踪你喜欢的爱豆 —> 快下载此App

作为服装模特，洪秀珠的私服照片虽然不多，但拍照pose一看就是专业：

此外，洪秀珠的演艺圈友人也是美到翻天，之前去看BLACKPINK演唱会时同Jisoo合照，原来她也是BLINK一名：

如果能拥有洪秀珠这样的脸和身材，真的做梦都会笑醒吧XD

** 紧贴爱豆消息．．又怎可以错过呢？下载此App每日为你推送，方便省时!

（图源：IG@hongsuzu，网路）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

留言/评论
主页 » 明星 » 韩国新一代整形范本洪秀珠：纯天然自然美人！还有高人气明星好友？！
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手