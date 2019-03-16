韩国新一代整形范本洪秀珠：纯天然自然美人！还有高人气明星好友？！

气质美人！ 终於告别遍地锥子脸、一字平眉的时代，美得既天然又不媚俗，怎么看都舒服！
这位名叫洪秀珠（音）的模特之前任职於知名网路商场imvely，当时就因外形清秀脱俗而被称为「最美网拍模特」，还给知名女装品牌ROEM和NERDY等拍过不少美照：
最近更代言了某知名化妆品牌GOODAL的代言模特，清新干净、立体又柔和的轮廓令人感觉宛如春风拂面：
洪秀珠的脸不是局部特别突出的艳丽挂，胜在自然和谐感：鹅蛋脸正面看十分柔和，侧面看鼻子和额头又有足够的立体度，嘴唇小巧精致、没有夸张的曲线，眼睛也是很符合亚洲人特质的窄窄双眼皮，圆圆的带著孩子气的可爱，是一张不管现在、 过去还是未来都不会过时的经典面庞：
所以不仅化妆好看，素颜也完美！ 浓密的眉毛和饱满的面颊超令人羡慕：
作为服装模特，洪秀珠的私服照片虽然不多，但拍照pose一看就是专业：
此外，洪秀珠的演艺圈友人也是美到翻天，之前去看BLACKPINK演唱会时同Jisoo合照，原来她也是BLINK一名：
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（图源：IG@hongsuzu，网路）
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