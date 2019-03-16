韓國新一代整形範本洪秀珠：純天然自然美人！還有高人氣明星好友？！

氣質美人！ 終於告別遍地錐子臉、一字平眉的時代，美得既天然又不媚俗，怎麼看都舒服！
這位名叫洪秀珠（音）的模特之前任職於知名網路商場imvely，當時就因外形清秀脫俗而被稱為「最美網拍模特」，還給知名女裝品牌ROEM和NERDY等拍過不少美照：
最近更代言了某知名化妝品牌GOODAL的代言模特，清新乾淨、立體又柔和的輪廓令人感覺宛如春風拂面：
洪秀珠的臉不是局部特別突出的豔麗掛，勝在自然和諧感：鵝蛋臉正面看十分柔和，側面看鼻子和額頭又有足夠的立體度，嘴唇小巧精緻、沒有誇張的曲線，眼睛也是很符合亞洲人特質的窄窄雙眼皮，圓圓的帶著孩子氣的可愛，是一張不管現在、 過去還是未來都不會過時的經典面龐：
所以不僅化妝好看，素顏也完美！ 濃密的眉毛和飽滿的面頰超令人羡慕：
作為服裝模特，洪秀珠的私服照片雖然不多，但拍照pose一看就是專業：
此外，洪秀珠的演藝圈友人也是美到翻天，之前去看BLACKPINK演唱會時同Jisoo合照，原來她也是BLINK一名：
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（圖源：IG@hongsuzu，網路）
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