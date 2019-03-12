恭喜赖冠霖x禹奭小分队出道！ 迷你首专《9801》showcase现场多图来袭

昨天赖冠霖和PENTAGON成员禹奭组成的小分队WOOSEOK X KUANLIN举办了出道专辑《9801》的showcase，两人的搭档很不错哦！
赖冠霖去年12月正式结束了期间限定团Wanna One的活动，这次与PENTAGON中担任rapper的成员禹奭组成小分队活动，专辑名称《9801》是把两人出生的年份1998和2001组合到一起而成。
赖冠霖说：「 我很爱禹奭哥。 哥又高又帅，第一次见到就很喜欢，想和他合作。 」禹奭则说：「当时公司的人告诉我：『有个和你长相一模一样的人进公司了。 』我还想著『要跟我长得像可不容易』，很好奇来的。 一看面就感受到他的眼神很喜欢我，所以比其他练习生更留意他。 」
关於这次小分队，也跟外形相似有关。 禹奭说：「很多人推荐我们一起组小分队，认为会很有趣。 冠霖也主动跟公司的人说了，於是就突然实现了。 」赖冠霖说：「我说想做点有趣的东西，很感激公司认真接受了，结成小分队真的很幸运。 」
关於两人的化学反应，禹奭说：「我是随遇而安的人，但是冠霖很有计划性，和我完全不一样，两个人到一起就像拼图一下子完整了。 」赖冠霖也夸禹奭：「不仅外形帅气，sense和精神也很独特，还喜欢Jazz、摇滚等音乐类型。 」两人的舞台看起来配合十分默契，好期待打歌节目耶！
WOOSEOK X KUANLIN的出道主打歌《I'M A STAR（별짓）》用了双关语，既表示「大明星」，又有「什么都尝试（별짓을다해본다）」的含义，由赖冠霖和禹奭亲自参与作词，讲述两个人自传般的故事。 期待WOOSEOK X KUANLIN大发！
（图源：KSD韩星网）
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